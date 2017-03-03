人民币续收跌刷新一个半月新低 尾盘受支撑两地汇价结束倒挂

路透上海/北京3月3日 - 人民币兑美元即期周五续收跌，与中间价双双刷新一个半月新低。交易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，提振自营机构做空人民币的热情，人民币盘中一度跌破6.90关口；临近收盘离岸人民币迅速跌逾百点，而大行在境内强势出手维稳，两地汇价结束倒挂。

他们并指出，由于美联储3月加息的预期大幅提升，美元指数近期表现强势，不排除汇价打破平稳态势的可能；不过两会期间在岸汇价料稳定为主，两地价差有可能进一步扩大。

“央妈尾盘狂砸（美元），才把收盘价稳定在6.90以下。”一中资行交易员称，“现在看3月美元真有可能加息，如果美元过于强势，当前的稳定格局可能被打破。”

全球汇市方面，美元连续两天强劲上涨后，周五升势停顿，除了今年以来多项阻挠美元扩大涨势的因素外，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦演说之前的审慎气氛，亦打压美元表现。

“有部分投资者此前没有针对本月加息的可能性布仓，随着其调整预期，美元受益。”大和证券驻东京的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.898 6.882 -0.23%

中间价 6.8896 6.8809 -0.13%

成交额 216.16亿美元 176.81亿美元

日内波动幅度(pips) 164 日低6.9065 日高6.8901

今年以来升贬幅度 0.75%

2005年汇改以来升贬幅度 19.98%

一年期美元/人民币掉期 1290

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9037 6.8865

一年期NDF 7.1325 7.1008

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.903；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2612、6.0449和8.4623。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）