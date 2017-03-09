人民币收盘跌幅收窄 主因疑似干预推动离岸大涨

路透北京/上海3月9日 - 人民币兑美元即期周四早盘一度跌破6.92元，与中间价双双触及近两个月低点，但午后受离岸大涨逾200点，令在岸人民币汇价收盘跌幅收窄。交易人士称，2月通胀数据对市场影响有限，而疑似监管层干预入场推升离岸汇价及短端掉期点。

交易员称，中国2月惊现贸易逆差，加上美联储3月加息预期升温，美元多头建仓明显，同时推升客盘购汇热情，今日成交量亦明显提高，这或推动监管出手平衡市场，促汇价跌幅收窄。

“在岸价格好不容易突破6.9，很多人开始动摇，这两天购汇非常多，客户非常聪明，...CNH应该还是老大干的。”一中资行交易员指出。

交易员指出，强劲美国数据给美元指数更多上行动力，进而施压人民币，机构自营在整数关口附近止盈离场，等待更好入场时机限制了人民币汇价跌势。

他们认为，离岸人民币的池子现在比较小，监管层出手离岸市场所付出的成本也比较小，考虑到两会“维稳”的需求，未来人民币汇率即期短期仍大概率基本趋稳。

香港离岸人民币午后大涨，与内地汇价重现倒挂。交易员指出，受昨日公布三年首现的中国2月贸易逆差影响，离岸人民币大跌，与境内一度保持逾100点的价差；但今日午后或因离岸市场受干预，CNH在一小时内涨逾200点，且离岸市场美元/离岸人民币掉期曲线各期限均上移，掉期隐含利率亦有所上浮。

中国周四公布的2月CPI和PPI呈一冷一热的分化走势，春节过后食品价格回落是CPI涨幅低于预期的主要原因，而去年的低基数以及原材料价格持续上涨则推升PPI持续飙涨，不仅高于市场预期更创出近八年半新高。

全球汇市方面，美元周四持坚，因美国公债收益率(殖利率)上涨，此前数据显示美国2月民间就业大增，巩固了美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周升息的预期。

然而在周五的美国非农就业报告出炉前，投资者保持审慎，“在ADP于10月改变计算方式后，其数据更加接近政府数据。因此我们可以预期周五会有乐观的数字出炉，”摩根大通首席外汇策略师棚濑顺哉表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9085 6.907 -0.02%

中间价 6.9125 6.9032 -0.13%

成交额 316.27亿美元 260.87亿美元

日内波动幅度(pips) 184 日低6.9207 日高6.9023

今年以来升贬幅度 0.59%

2005年汇改以来升贬幅度 19.80%

一年期美元/人民币掉期 1335

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9045 6.9167

一年期NDF 7.16 7.1475

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）