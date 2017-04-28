人民币收盘微跌机构无意出手 小长假临近汇价仍缺乏方向

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周五收盘微跌，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称，午后美元指数小幅调整，但离岸再次脱离美指而走弱，并带动在岸汇价下跌，但并未脱离4月波动区间，且市场仍缺乏关键事件，5月初料仍延续区间横盘走势。
他们并指出，五一小长假临近，但客盘实需购汇需求仍不小，大行适度提供美元流动性，确保市场基本稳定；机构预期趋于一致，且即期波动区间日渐收敛，美元/人民币期权隐含波动率频创新低。
“感觉5月上旬美指的前期跳空缺口要回补一下，然后再跌吧，风险偏好有上升的迹象，最起码5-6月美指应该没太有上行空间，现在大家就看特朗普的政策能否落地了。”一外资行交易员称。
另一外资行交易员指出，近期市场价和美元走势比较脱钩的，中间价波动反而比较大，...管制略有放松，之前被延后的购汇需求反而释放出来。
离岸人民币流动性略有收紧，其中香港同业拆息隔夜利率小升至2.76417%，一周期大涨121个基点至4.90233%，创一个半月新高。
5月1日（周一）为国际劳动节，中国金融市场均休市。
全球汇市方面，欧元在周五欧洲时段早盘走高，受到西班牙稳健经济成长数据提振。本周受到法国政治风险减弱提振，欧元处于近六个月最高水准。
加拿大帝国商业银行(CIBC)的策略师Jeremy Stretch表示，下周末法国总统大选第二轮投票可能让欧元承压，但如果关于中间派马克龙大胜的民调成为现实，也可能引发欧元大涨，“我们现在处于观望状态，等待我们一直谈论的货币紧缩完全回到议事日程。”
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8973 6.8922 -0.07%
中间价 6.8931 6.8896 -0.05%
成交额 239.12亿美元 263.7亿美元
日内波动幅度(pips) 93 日低6.8988 日高6.8895
今年以来升贬幅度 0.76%
2005年汇改以来升贬幅度 20.00%
一年期美元/人民币掉期 1220
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.8977 6.9012
一年期NDF 7.088 7.0848
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8977；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5024、6.2023和8.8901。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红/曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。