人民币收盘微跌机构无意出手 小长假临近汇价仍缺乏方向

路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周五收盘微跌，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称，午后美元指数小幅调整，但离岸再次脱离美指而走弱，并带动在岸汇价下跌，但并未脱离4月波动区间，且市场仍缺乏关键事件，5月初料仍延续区间横盘走势。

他们并指出，五一小长假临近，但客盘实需购汇需求仍不小，大行适度提供美元流动性，确保市场基本稳定；机构预期趋于一致，且即期波动区间日渐收敛，美元/人民币期权隐含波动率频创新低。

“感觉5月上旬美指的前期跳空缺口要回补一下，然后再跌吧，风险偏好有上升的迹象，最起码5-6月美指应该没太有上行空间，现在大家就看特朗普的政策能否落地了。”一外资行交易员称。

另一外资行交易员指出，近期市场价和美元走势比较脱钩的，中间价波动反而比较大，...管制略有放松，之前被延后的购汇需求反而释放出来。

离岸人民币流动性略有收紧，其中香港同业拆息隔夜利率小升至2.76417%，一周期大涨121个基点至4.90233%，创一个半月新高。

5月1日（周一）为国际劳动节，中国金融市场均休市。

全球汇市方面，欧元在周五欧洲时段早盘走高，受到西班牙稳健经济成长数据提振。本周受到法国政治风险减弱提振，欧元处于近六个月最高水准。

加拿大帝国商业银行(CIBC)的策略师Jeremy Stretch表示，下周末法国总统大选第二轮投票可能让欧元承压，但如果关于中间派马克龙大胜的民调成为现实，也可能引发欧元大涨，“我们现在处于观望状态，等待我们一直谈论的货币紧缩完全回到议事日程。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8973 6.8922 -0.07%

中间价 6.8931 6.8896 -0.05%

成交额 239.12亿美元 263.7亿美元

日内波动幅度(pips) 93 日低6.8988 日高6.8895

今年以来升贬幅度 0.76%

2005年汇改以来升贬幅度 20.00%

一年期美元/人民币掉期 1220

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8977 6.9012

一年期NDF 7.088 7.0848

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8977；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5024、6.2023和8.8901。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）