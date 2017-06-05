人民币收涨刷新近七个月高位 短期汇价续升空间有限

路透北京/上海6月5日 - 人民币兑美元即期周一随中间价反弹而收升，并刷新近七个月的收盘高位，中间价亦创近七个月新高。交易员称，虽然美元指数表现偏弱，但离岸人民币流动性脉冲式紧张状况得到缓解，离岸CNH反弹走势也基本结束，两地汇差大幅收窄；在岸不少资金顺势止盈，料短期汇价续升空间有限。

他们并指出，欠佳美国非农就业数据依压制美元指数表现，但6月美联储加息几乎板上钉钉，将会限制美指跌幅，这也会反过来抑制人民币升幅；不过即便后续美指企稳反弹，人民币的腾挪空间也较大，不会再次形成明显的单边贬值走势。

“即便六月美联储加息，也不会对人民币构成实质性威胁，这波反弹，人民币大概升1.3%左右，足以应对加息。”一外资行交易员称。

也有交易员指出，现在还很难说完全扭转人民币贬值情绪，整体市场逢低购汇的情绪仍比较高，未来走势主要看监管层指引。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率均继续回落，但仍略高于正常水平；其中隔夜由周五8.6755%回落553个基点至3.14688%；一周期拆息也回到5.55486%的水平。

全球汇市方面，美元周一自上周触及的七个月低点回升，兑欧元与日圆小涨，但如果本周的欧洲央行(ECB)政策会议发出乐观信息，则美元仍然面临风险。英镑在周四大选前各种民调的驱动下起伏不定，现在亦已持稳。而在亚洲盘初，英镑因周六伦敦发生的袭击事件而大跌。

“就业数据所带来的悲观讯息应会压抑美元，因为美联储虽仍可望于6月升息，但多数市场人士相信该行此后会有好长一段时间不会加息，9月或12月或将不会有所行动。”Brown Brothers Harriman驻东京汇率策略师Masashi Murata表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8014 6.8162 0.22%

中间价 6.7935 6.807 0.20%

成交额 209.32亿美元 225.65亿美元

日内波动幅度(pips) 117 日低6.8088 日高6.7971

今年以来升贬幅度 2.18%

2005年汇改以来升贬幅度 21.69%

一年期美元/人民币掉期 1135

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.779 6.7741

一年期NDF 6.9628 6.9665

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8028；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6641、6.1568和8.7556。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）