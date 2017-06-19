人民币微收贬 受油盘购汇和离岸人民币走贬带动

路透上海/北京6月19日 - 人民币兑美元即期周一微收贬，中间价则略调升。交易员称，人民币中间价逐渐企稳，但今日受油盘购汇和离岸人民币走贬带动，午后汇价转为跌势，收盘价低于中间价198点；近期美元指数缺乏方向，汇价若要反弹需要更多利好刺激。

他们并指出，监管层是否会再次推升汇价还有待观察，自营机构自发推高的积极性目前看并不高；若美指转为趋势性走弱，人民币料会跟随美元波动，市场参与者也会逐步适应汇率弹性上升的过程。

“中间价逆周期因子今天发挥了作用，让中间价往升值方向开，这一点市场已经摸索出了规律。”一中资行交易员称。

他并指出，由于今日购汇很强，尽管美元指数回落，但人民币汇价依然收贬，且比中间价低198点。“目前看中间价只是心理上的震慑作用，市场可能并不买账。”

另有中资行交易员表示，目前市场对汇价走势看法分歧比较大，这个位置附近上下都有可能，但在有管理的情况下汇价稳定的概率较大。

全球汇市方面，全球主要央行关于通胀和货币政策所发出的迥异信号，推动美元和欧元在周一兑日圆走坚，交易员关注本周美联储官员将要发表的一系列讲话。

“我认为证实美元(升值)的压力相当大，”CIBC外汇策略主管Jeremy Stretch称。“即使没有对叶伦的直接批评，如果你觉得美国(10年公债)收益率不会升至2.20%上方，那就很难买入。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.817 6.8139 -0.05%

中间价 6.7972 6.7995 0.03%

成交额 287.15亿美元 250.63亿美元

日内波动幅度(pips) 101 日低6.8182 日高6.8081

今年以来升贬幅度 1.94%

2005年汇改以来升贬幅度 21.41%

一年期美元/人民币掉期 1225

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8222 6.813

一年期NDF 6.9915 6.9895

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8177；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6352、6.1382和8.7082。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）