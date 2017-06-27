人民币午后遭遇维稳暴力收涨 离/在岸均触及一周新高

路透上海/北京6月27日 - 人民币兑美元即期周二暴力收涨近300点创逾一周新高，中间价则创出本月新低。交易员称，6-7月实需购汇需求旺盛，虽然近期美指表现偏弱，但人民币连续偏弱走势进一步抑制了市场结汇意愿；午后离/在岸人民币均暴力拉升，汇价再度倒挂。

他们并表示，临近半年末，且达沃斯论坛正在中国召开，监管层或有意控制重要时点的汇价。此外，近期美元指数疲弱，但人民币汇率指数连续下跌，监管层并不希望人民币贬值预期再起，而希望用人民币升值逼出结汇盘。

“昨天央妈就进场了，昨天空头出清，今天暴力砸盘。”一中资行交易员称，“一方面是半年末了，可能央妈要做价格；另一方面也跟篮子价格有关系。”

亦有中资行交易员表示，今日午后购汇力量很强，午后突然有大单结汇，“好像瞬间所有的银行都在卖，已经分不清楚是中资还是外资。”

而离岸市场也跟随在岸汇价大力走升，有外资行交易员称，离岸市场亦有中资机构大量结汇，而今年维持两地汇价倒挂或将成为常态。

中国国务院总理李克强周二在达沃斯论坛上表示，中国经济指标有短期小幅波动是难免的，但稳中向好的态势不会变。而要维系经济较长时间的稳定增长，中国将保持宏观政策稳定。“我们召开今天这样的会议，正是要在变化中用稳定性、用适应人类文明发展前景的创造性，来应对不确定性。”李克强称。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二微跌，投资者等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员讲话，欲寻找迹象了解美联储是否会在今年加息问题上坚持己见。

“市场愈发认同的一个看法是...美联储将继续将货币政策正常化，而不理会通胀变得愈发疲弱--上周数位美联储官员的讲话均给出了这个信号，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻伦敦外汇策略师Manuel Oliveri表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8101 6.8378 0.41%

中间价 6.8292 6.822 -0.11%

成交额 226.13亿美元 238.73亿美元

日内波动幅度(pips) 345 日低6.8445 日高6.81

今年以来升贬幅度 2.05%

2005年汇改以来升贬幅度 21.53%

一年期美元/人民币掉期 1165

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.816 6.859

一年期NDF 6.986 7.0055

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8277；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6412、6.1139和8.6881。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）