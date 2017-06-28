人民币收升重回6.80关口 大行护驾加重市场谨慎情绪

路透上海/北京6月28日 - 人民币兑美元即期周三收升重回6.80关口，中间价亦大涨近240点，一改此前颓势。交易员称，昨日人民币多头暴力推升，加上晚间欧美官员讲话“配合”，今日美元指数继续走低，且大行持续结汇，人民币多头扩大战果；但市场情绪谨慎，成交明显缩量。

他们并表示，本月以来人民币持续弱势表现，主因实需购汇所致，因6-7月是传统购汇高峰；但连续下跌也弱化了汇率弹性上升的监管期望，此次人民币快升走势几无征兆下发生，让做空者无所适从，后续做空者更忌惮监管的意志。

“今天市场并不是跟着美元走，而是跟着央妈走。”一中资行交易员称，“今天大行出的量挺多，只要有大规模干预，自营就不怎么敢操作了，成交量就会下来。”

他并表示，市场揣摩监管层的意思，可能在7月1日（中国建党节）之前，人民币将基本稳定，易升难贬。

亦有外资行交易员表示，央行的做法越来越纯熟，目前美元也回到前期低点，人民币短期也应该不会再走贬，对人民币谨慎乐观。

环球外汇经纪FXTM富拓市场研究副总裁Jameel Ahmad称，由于美元此前已过度升值，目前将逐渐下行，新兴市场国家的货币已经开始走升，包括人民币。下半年人民币兑美元仍将震荡，但年内有很大可能升至6.70。

全球汇市方面，欧元周三涨至一年高点。欧元上日创出逾一年来最大单日涨幅，此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话语调发生变化。这促使最看多美元的德意志银行放弃预测美元/欧元走强，改口预测自2014年以来的美元涨势将结束。

“不论德拉吉指导意见的变动有多细微，利率敏感型市场的反应通常都较为强烈，我们可能需要在欧洲央行政策面临的风险中加上汇率升值这一条，”纽约梅隆银行策略师Neil Mellor称。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.7992 6.8101 0.16%

中间价 6.8053 6.8292 0.35%

成交额 185.48亿美元 226.13亿美元

日内波动幅度(pips) 109 日低6.8049 日高6.794

今年以来升贬幅度 2.21%

2005年汇改以来升贬幅度 21.73%

一年期美元/人民币掉期 1181

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8045 6.8136

一年期NDF 6.976 6.975

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7992；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7247、6.0564和8.7075。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）