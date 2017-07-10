人民币整理微收跌 市场缺乏方向短期料延续横盘

路透上海/北京7月10日 - 人民币兑美元即期周一微收跌，实际波动区间十分狭窄。交易员称，上周美国非农数据未掀波澜，而今日公布的6月通胀数据对汇市影响亦有限，市场缺乏持续热点推动，日内结售汇相对均衡，短期人民币或延续在6.80元附近做横盘整理。

他们并表示，大行在掉期市场上继续压远端，利用低成本资金来应对市场的购汇需求，尽量减少外储消耗；从年度看，实需购汇总量估计不会有明显变化，如当前购汇需求得到有效释放，则后续购汇压力对市场的影响将明显减少。

“客户对6.80点位结汇的接受程度比以前高了，最近已经有一些结汇出来，一两个月前这个位置客户是打死都不会结汇的。”一中资行交易员称。

他并表示，目前客户大的预期并未扭转，而交易员们已经有不少转向看多人民币。

另有外资行交易员表示，美元估计短期大升的机会不大，还是看好人民币，如果美元变动有限，人民币应该在6.8附近横盘一段时间。

中国6月CPI和PPI同比涨幅一如市场预期，均持平于前月。现阶段物价持稳，且年内通胀或通缩的可能性均偏低，预计未来CPI会温和抬升但在2%以内，PPI涨幅则继续收窄。

全球汇市方面，日圆兑主要货币周一走弱，兑美元持稳在四个月低位下方，因投资者进一步押注日本央行温和姿态与西方公债收益率上升趋势的套利机会。

“利差交易重新流行，这可以从今日上午的日圆走势中看出来，但在叶伦本周发表证词 陈述之前，应该会出现一些盘整。”加拿大皇家银行驻香港的亚洲外汇策略主管Sue Trinh 表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8019 6.7995 -0.04%

中间价 6.7964 6.7914 -0.07%

成交额 211.78亿美元 247.9亿美元

日内波动幅度(pips) 34 日低6.804 日高6.8006

今年以来升贬幅度 2.17%

2005年汇改以来升贬幅度 21.68%

一年期美元/人民币掉期 1015

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8042 6.8039

一年期NDF 6.958 6.9523

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8027；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7545、5.9561和8.7712。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）