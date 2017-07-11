人民币转为收升 午后结汇突然大增境内外同时转升

路透上海/北京7月11日 - 人民币兑美元即期周二午后逆转收升。交易员称，早盘时段波动区间狭窄，不少机构顺势做大成交量，近期实需购汇较多，大行提供美元流动性；午后结汇盘突然大增，境内外汇价几乎同时陡升，境内汇价向中间价靠拢。料近期汇价将在6.80附近持稳，关注美联储主席叶伦半年度听证演说。

他们并表示，监管层推出逆周期因子的目的是不希望贬值预期过度影响市场，因此中期角度看，人民币仍值得看好，操作上仍可以考虑逢高结汇；今日央行重启逆回购对冲到期量，流动性仍较为充沛，长端掉期短暂反弹后持稳。

“今天被CNH骗了，境外（美元）突破上去，外资买了一堆，然后发现砸的时候没有承接力，价格就崩盘了。”一中资行交易员称，“今天大行一直在offer，不过砸盘（美元）的时候什么机构都有，外资比较凶。”

亦有外资行交易员表示，汇价短期内应该难出方向，日间操作难度大，押注人民币升值，隔夜风险也很大，越来越难做了。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周二进一步上涨，兑日圆触及四个月高位，受到过去两周10年期美债收益率(殖利率)上升25个基点支撑。叶伦将于周三1400GMT在众议院金融服务委员会作半年度货币政策证词陈述。

“目前真正的主导因素在于，美国公债实质收益率上升，”伦敦汇率基金Millennium Global旗下资产组合投资联席主管Richard Benson称。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8 6.8019 0.03%

中间价 6.7983 6.7964 -0.03%

成交额 272.48亿美元 211.78亿美元

日内波动幅度(pips) 88 日低6.8072 日高6.7984

今年以来升贬幅度 2.20%

2005年汇改以来升贬幅度 21.71%

一年期美元/人民币掉期 1045

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8057 6.8066

一年期NDF 6.9556 6.9635

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8002；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7526、5.95和8.767。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）