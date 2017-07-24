人民币强势收升176点再创九个月新高 午后突现结汇

路透上海/北京7月24日 - 人民币兑美元即期周一强势收升176点，中间价则微升5个点，同创九个月新高。交易员称，午后出现一大波结汇盘带动人民币快速上涨，境外立刻跟随上涨；客盘结售汇则相对均衡，结汇意愿较此前有所提高。

他们并表示，虽然近期美指频频走弱，中间价也在小幅升值，但实际升幅明显不如此前表现，受制于时点购汇需求影响，致市场价和中间价偏离有扩大迹象，人民币汇率CFETS指数承担了美指下行的重任。

“下午突然来了一波砸（美元）盘，砸的什么机构都有，但是没什么机构愿意接，（美元）汇价就快速下行。”一中资行交易员称，“外资行反应很快，立刻就跟着砸，这一波境外是跟着境内下来的。”

他并表示，近期美元弱势，估计未来一两天汇价会在6.75附近持稳，而近期料会以6.77为中枢双向波动。

“中美谈判没结果，又没发布会，大家浮想联翩了，...我们时刻准备着，等大行出来（指引）。”另一中资行交易员称。

人民币兑美元今日收盘价为6.7505元，前高为去年10月20日的6.7396元。

前中国国家外汇管理局国际收支司司长、中国金融四十人论坛(CF40)高级研究员管涛发文表示，鉴于国内外仍存在许多不确定、不稳定的因素，现在断言人民币汇率转势为时尚早，预计下半年人民币汇率将继续呈现双向震荡行情。

全球汇市方面，美元指数周一跌至13个月低点，因美国公债收益率走弱，以及经济数据低迷，减弱了美联储在今年进一步加息的理由。

“美元下跌看来是阻力最小的一条路，因美国公布的数据疲软，政局上也有不确定性，”伦敦CMC Capital Markets首席市场策略师Michael Hewson表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.7505 6.7681 0.26%

中间价 6.741 6.7415 0.01%

成交额 224.52亿美元 204.06亿美元

日内波动幅度(pips) 166 日低6.7656 日高6.749

今年以来升贬幅度 2.95%

2005年汇改以来升贬幅度 22.61%

一年期美元/人民币掉期 915

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7472 6.757

一年期NDF 6.887 6.885

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.752；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.8724、6.0861和8.7836。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）