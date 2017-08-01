人民币兑美元放量收升创逾九个半月新高 仍应择机结汇

路透上海8月1日 - 人民币兑美元即期周二放量收升，并与中间价双双刷新逾九个半月新高。交易员称，隔夜美元指数再刷15个月新低，进一步打击市场的持汇意愿，午后美指低位盘整，人民币基本跟随美指宽幅波动，市场弹性明显上升，交投兴趣浓厚。

他们并表示，短期看美国温和通胀以及政治不确定性仍继续困扰美元指数，只是近期美指跌速过快，后续可能出现技术性反弹；但若美元基本面缺乏实质性利好，这对境内的持汇机构而言，美指反弹将是逢高结汇的时机，年度角度看人民币升值将是大概率事件。

“市场就跟遛狗一样，现在狗跑得太high了，收不住，”一中资行交易员称，“除非(美国总统)特朗普能把税改落地，否则我是不看好美元，下跌时人人都要去踩一脚。”

另一中资行交易员亦认为，美元弱势程度超出市场预期，机构自营基本紧盯美指操作，“如果美元还跌，人民币到6.7可能性比较大的，但价格慢慢下来，机构肯定也会逐渐TP(止盈)，估计美元对人民币跌势也会放缓。”

全球汇市方面，美元指数周二小涨，但仍相当接近14个月低点，因投资人进一步押注华府政局动荡将会冲击美联储年内再度升息前景。根据芝加哥商业交易所(CME)的Fedwatch工具，预期美联储年内再度升息25个基点的概率已从上月的50%降至47%左右。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.7194 6.729 0.14%

中间价 6.7148 6.7283 0.20%

成交额 265.03亿美元 234.35亿美元

日内波动幅度(pips) 68 日低6.7222 日高6.7154

今年以来升贬幅度 3.42%

2005年汇改以来升贬幅度 23.17%

一年期美元/人民币掉期 950

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7248 6.7273

一年期NDF 6.8515 6.858

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.7189元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.9411元、6.0963元和8.8709元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）