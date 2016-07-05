人民币早盘与中间价均跌至五年半新低 偏弱走势短期料难改

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海7月5日 - 人民币兑美元即期周二早盘较上日收盘价续跌，盘中一度跌破6.67元关口，与中间价均刷新逾五年半新低，CEFTS指数亦续创新低。交易员称，市场价依旧维持在中间价下方100点附近交投，大行仍在合适点位提供一定的美元流动性，短期汇价偏弱走势料延续。
他们并指出，今日人民币中间价再刷新低，继续遵循定价机制，显示监管层市场化定价决心，配合必要的购汇需求审查等，客盘结售汇出现明显失衡可能性并不大。
“市场没超出预期地方，盘中也可以看到大行提供美元流动性，示意大家不要慌，我在的，不用疯狂的买，当然有实需购汇还是要买的，人民币还是朝贬值的方向走吧。”一中资行交易员称。
中国国家外汇管理局副局长方上浦周二表示，中国资本流动今年3-4月平稳下来，目前总体稳定，希望这个势头能持续下去。
北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.669元,上日收报6.6636元，夜盘终报6.6652元。今日人民币兑美元中间价报6.6594元，上日中间价为6.6472元。人民币兑美元即期成交额为101.27亿美元，上日半日为84.86亿美元。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周二CFETS人民币汇率指数续跌0.24%至94.48，SDR篮子指数微跌至95.42，BIS篮子指数微跌至95.54。其中，CFETS指数和BIS指数均续创纪录新低。
全球汇市方面，澳元周二微跌，投资者等待澳洲央行稍晚的货币政策决定，届时或暗示即将放宽政策；中国服务业令人担忧的迹象提振避险日圆上涨。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.8295元, 上日尾盘为6.8205元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6817元, 上一交易日尾盘报6.6741元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6692；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。