人民币兑美元收盘随中间价缩量小跌 关注中美可能的贸易摩擦

路透上海8月2日 - 人民币兑美元即期周三收盘随中间价缩量小跌，并与中间价双双脱离逾九个半月高点。交易员称，人民币兑美元和离岸CNH均紧随美元指数波动，收盘前后美指下探本轮调整低点，小幅提振人民币多头人气；近期中美两国贸易摩擦“口水战”升级，如果进入实质性对抗，或影响对人民币表现，需重点关注。

他们并表示，从交易角度看，近期美元连跌推升人民币汇率，对持汇企业而言缺乏入场机会，接下来如果美元能有一定幅度反弹，反而会是结汇时机；而一旦美元出现阶段性反弹，人民币跌幅较小时甚至继续上涨，估计恐慌结汇就会来临。

“现在市场比较均衡，但到最后会从贬值背离到升值背离，恐慌盘一出来，那些反应慢的，总归是有人‘要死’的，”一中资行交易员称。

另一外资行交易员表示，美元持续低迷，基本面技术面均缺乏支撑，如果美元不反弹，抄底购汇还是可能被打脸。

美国政府的一位高官周二表示，特朗普总统对于如何回应其所谓的中国不公平贸易做法，目前已接近做出决定。

全球汇市方面，美元周三持稳，中止近期连续跌势，因投资者继续解除针对美元的空头押注，尤其是兑新西兰元和加元。

对于中国和美国贸易摩擦的担忧也打击大宗商品相关货币，这些货币今年以来受到强劲资金流入支撑。在伦敦盘初，欧元是美元基本全线走强的唯一例外。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.7219 6.7194 -0.04%

中间价 6.7205 6.7148 -0.08%

成交额 206.73亿美元 265.03亿美元

日内波动幅度(pips) 88 日低6.7284 日高6.7196

今年以来升贬幅度 3.39%

2005年汇改以来升贬幅度 23.13%

一年期美元/人民币掉期 976

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7268 6.7316

一年期NDF 6.859 6.8615

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.7248元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.9576元、6.0697元和8.8943元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）