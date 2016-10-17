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中国财经 | 2016年 10月 17日 星期一 09:49 BJT

人民币兑美元中间价大跌222点失守6.73关口

路透北京10月17日 - 中国人民币兑美元中间价周一报6.7379元，较上日的6.7157大跌222点，因美元指数持续走强，并触及七个月高点。

上日人民币兑美元即期收盘报6.7255元，夜盘终报6.7271元。

这与路透之前的预测非常接近。稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开在6.7376元附近，较上日下跌约219点。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数为94.57，较上日微跌0.08%；SDR篮子指数微升至95.93，BIS篮子指数微升至95.37。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.31%，SDR篮子指数跌2.94%，BIS指数跌6.24%。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一小幅攀升至七个月高点，延续上交易日涨势。上周五公布的美国经济数据颇为乐观，强化美国联邦储备委员会(美联储)12月升息预期，提升美元的上涨动能。(完)

(发稿 李文科; 审校 乔艳红)

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