人民币兑美元中间价大跌222点失守6.73关口

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月17日 - 中国人民币兑美元中间价周一报6.7379元，较上日的6.7157大跌222点，因美元指数持续走强，并触及七个月高点。
上日人民币兑美元即期收盘报6.7255元，夜盘终报6.7271元。
这与路透之前的预测非常接近。稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开在6.7376元附近，较上日下跌约219点。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数为94.57，较上日微跌0.08%；SDR篮子指数微升至95.93，BIS篮子指数微升至95.37。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.31%，SDR篮子指数跌2.94%，BIS指数跌6.24%。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一小幅攀升至七个月高点，延续上交易日涨势。上周五公布的美国经济数据颇为乐观，强化美国联邦储备委员会(美联储)12月升息预期，提升美元的上涨动能。(完)
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。