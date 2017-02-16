路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8584元附近

沪深证交所周三两融余额减少7.5亿元 续创近四个月新低
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
上日人民币兑美元即期收报6.8672元，而中间价则为6.8632元。根据定价机制，今日中间价变动中，有40点下跌反应市场供求影响，另外的88点上涨反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.8651元，和外汇交易中心公布的实际值偏差19点。
中国货币网2016年6月初曾发布特约评论员文章称，春节以来人民币兑美元汇率中间价变化与“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制高度相符，中间价形成机制的规则性和透明度显著提高，在提高央行汇率政策可信度、稳定市场预期等方面发挥了重要作用。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完)
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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