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中国财经 | 2016年 8月 11日 星期四 09:26 BJT

人民币兑美元中间价大涨275点 因隔夜美元指数大跌

路透上海8月11日 - 人民币兑美元中间价周四报6.6255元，较上日的6.653大涨275点，因市场充斥着对美联储今年是否升息的疑虑，隔夜美元指数普跌，根据定价机制，人民币中间价大幅反弹。

上日即期收盘报6.643元，夜盘终报6.64元。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数为94.64，较上日微升0.09%；SDR篮子指数微升至95.79，BIS篮子指数微升至95.03。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.24%，SDR篮子指数跌3.08%，BIS指数跌6.57%。

全球汇市方面，新西兰元周四飙升至逾一年来最高水平，此前新西兰央行一如预期降息，但令原先预计该行会以更大力度降息的部分人士感到失望，而美元指数依然徘徊在一周低点附近。(完)

(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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