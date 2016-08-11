人民币兑美元中间价大涨275点 因隔夜美元指数大跌

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月11日 - 人民币兑美元中间价周四报6.6255元，较上日的6.653大涨275点，因市场充斥着对美联储今年是否升息的疑虑，隔夜美元指数普跌，根据定价机制，人民币中间价大幅反弹。
上日即期收盘报6.643元，夜盘终报6.64元。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数为94.64，较上日微升0.09%；SDR篮子指数微升至95.79，BIS篮子指数微升至95.03。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.24%，SDR篮子指数跌3.08%，BIS指数跌6.57%。
全球汇市方面，新西兰元周四飙升至逾一年来最高水平，此前新西兰央行一如预期降息，但令原先预计该行会以更大力度降息的部分人士感到失望，而美元指数依然徘徊在一周低点附近。(完)
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。