人民币兑美元中间价大跌368点至逾一个月新低

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海8月29日 - 人民币兑美元中间价周一报6.6856元，较上日的6.6488大跌368点至逾一个月新低，因上周五美联储主席在全球央行年会上暗示年内升息可能性增加，鹰派言论大幅推高美元指数至95.50的近两周高点，另外上周五即期汇价明显下跌，也拉低了今日中间价。
上日即期收盘报6.6688元，夜盘终报6.669元。
稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开在6.6884元附近，较上日下跌约396点。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数为94.09，较上日微升0.04%；SDR篮子指数微跌至94.93，BIS篮子指数微升至94.84。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.78%，SDR篮子指数跌3.95%，BIS指数跌6.76%。
全球汇市方面，美元周一在亚洲市场交投持坚，此前美联储主席叶伦就美国经济与发表乐观谈话，交易员调升对美国升息的押注。美元指数日内持稳于95.551，距离周五所及高位、8月16日来最高水平95.594不远。
在怀俄明州杰克森霍尔召开的全球央行官员会议上，美联储主席叶伦称，美国劳动力市场改善，经济适度增长的预期增强了升息可能性。根据CME的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，9月升息的可能性从叶伦讲话前的24%提高至36%，12月升息可能性升至逾60%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。