人民币兑美元中间价大跌368点至逾一个月新低

路透上海8月29日 - 人民币兑美元中间价周一报6.6856元，较上日的6.6488大跌368点至逾一个月新低，因上周五美联储主席在全球央行年会上暗示年内升息可能性增加，鹰派言论大幅推高美元指数至95.50的近两周高点，另外上周五即期汇价明显下跌，也拉低了今日中间价。

上日即期收盘报6.6688元，夜盘终报6.669元。

稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开在6.6884元附近，较上日下跌约396点。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数为94.09，较上日微升0.04%；SDR篮子指数微跌至94.93，BIS篮子指数微升至94.84。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.78%，SDR篮子指数跌3.95%，BIS指数跌6.76%。

全球汇市方面，美元周一在亚洲市场交投持坚，此前美联储主席叶伦就美国经济与发表乐观谈话，交易员调升对美国升息的押注。美元指数日内持稳于95.551，距离周五所及高位、8月16日来最高水平95.594不远。

在怀俄明州杰克森霍尔召开的全球央行官员会议上，美联储主席叶伦称，美国劳动力市场改善，经济适度增长的预期增强了升息可能性。根据CME的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，9月升息的可能性从叶伦讲话前的24%提高至36%，12月升息可能性升至逾60%。（完）