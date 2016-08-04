人民币兑美元中间价大跌249点 因强于预期美国就业数据提振美指

中国贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透北京8月4日 - 人民币兑美元中间价周四报6.6444元，较上日的6.6195大跌249点，因强于预期的美国就业数据提振美指。
上日即期收盘价报6.6308元，夜盘终报6.6365元。美元指数.DXY基本持平于95.553，远高于本周稍早触及的六周低点。
路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.643元附近，较上日下跌约235点。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国7月民间就业岗位增加17.9万个，高于分析师的预估。
全球汇市方面，亚洲市场周四盘初美元保持高位，受强于预期的美国就业数据提振；英镑则在英国央行会议之前维持窄幅波动，市场预计该行今日稍晚或宣布降息。(完)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。