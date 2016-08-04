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中国财经 | 2016年 8月 4日 星期四 09:58 BJT

人民币兑美元中间价大跌249点 因强于预期美国就业数据提振美指

路透北京8月4日 - 人民币兑美元中间价周四报6.6444元，较上日的6.6195大跌249点，因强于预期的美国就业数据提振美指。

上日即期收盘价报6.6308元，夜盘终报6.6365元。美元指数.DXY基本持平于95.553，远高于本周稍早触及的六周低点。

路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.643元附近，较上日下跌约235点。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国7月民间就业岗位增加17.9万个，高于分析师的预估。

全球汇市方面，亚洲市场周四盘初美元保持高位，受强于预期的美国就业数据提振；英镑则在英国央行会议之前维持窄幅波动，市场预计该行今日稍晚或宣布降息。(完)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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