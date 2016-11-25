人民币兑美元中间价跌破6.91元 再创近八年半低点

路透上海11月25日 - 人民币兑美元中间价周五报6.9168元，较上日的6.9085下跌83点，再创近八年半低点，因美元指数仍强势，且昨日收盘价明显低于昨日中间价，共同拉低今日中间价。

上日即期收盘报6.9189元，夜盘终报6.918元。

稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开在6.9192元附近，较上日贬值约107点。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数为94.67，较上日微跌0.08%；SDR篮子指数微跌至95.29，BIS篮子指数微跌至96.03。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.21%，SDR篮子指数跌3.59%，BIS指数跌5.58%。

路透调查显示，过去两周新兴亚币的人气大幅下滑，因为围绕美国升息的预期提振美元上涨，人民币看跌押注创逾10个月高位，因中国央行调低汇率中间价。

全球汇市方面，美元兑日圆周五升至八个月高位，受美债收益率在亚洲盘恢复升势所提振，美国周四因感恩节假期休市。在美债收益率上涨的提振下，美元指数涨0.2%报101.86，隔夜曾升至13年半高位102.05。(完)