人民币兑美元中间价跌破6.91元 再创近八年半低点

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海11月25日 - 人民币兑美元中间价周五报6.9168元，较上日的6.9085下跌83点，再创近八年半低点，因美元指数仍强势，且昨日收盘价明显低于昨日中间价，共同拉低今日中间价。
上日即期收盘报6.9189元，夜盘终报6.918元。
稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开在6.9192元附近，较上日贬值约107点。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数为94.67，较上日微跌0.08%；SDR篮子指数微跌至95.29，BIS篮子指数微跌至96.03。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.21%，SDR篮子指数跌3.59%，BIS指数跌5.58%。
路透调查显示，过去两周新兴亚币的人气大幅下滑，因为围绕美国升息的预期提振美元上涨，人民币看跌押注创逾10个月高位，因中国央行调低汇率中间价。
全球汇市方面，美元兑日圆周五升至八个月高位，受美债收益率在亚洲盘恢复升势所提振，美国周四因感恩节假期休市。在美债收益率上涨的提振下，美元指数涨0.2%报101.86，隔夜曾升至13年半高位102.05。(完)
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。