中国商务部：不存在人民币持续贬值基础 没有资金加剧外逃现象

路透北京2月17日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳周三在新闻发布会上称，国内吸引外资依然是正增长，国际收支仍然稳健，经济和国内市场基本面良好，不存在人民币持续贬值的基础，因此也就没有所谓的资金加剧外逃现象。

针对1月中国大陆从香港进口大幅度增长108%，有观点认为是资金出逃引发的虚假贸易所致，沈丹阳称，“还是不要不经过认真的调查分析，还没有数据支撑和案例，就轻易作出这样的判断，也不要作出这种猜疑。”

他指出，考虑到去年同期大陆从香港进口的基数仅有7.9亿美元，今年1月108%的增长“就没有什么好大惊小怪了”，整个市场那么大，现在扩大进口，比如黄金和其他消费类产品的进口，比重就上去了，所以要作积极分析。

“至于说资金出逃，这不一定站得住脚，”沈丹阳称，1月全国利用外资是大量的流入，是正增长，而不是相反。

“目前中国国际收支仍然稳健，中国经济和国内市场基本面良好，不存在人民币持续贬值的基础，”他说，“因此，也就没有所谓的资金加剧大量外逃的现象。”

商务部此前公布，1月中国实际使用外资(FDI)同比增长3.2%至883亿元人民币（折合140.7亿美元）。 1月份非金融对外直接投资(ODI)120.2亿美元，同比增长18.2%。

商务部在新闻发布会上提供的新闻稿并显示，在利用外资的结构方面，1月服务业实际使用外资596.2亿元，同比增长5.7%，在全国总量中的比重为67.6%；房地产领域吸收外资继续下降，新设企业数和实际使用外资金额分别下降34.1%和24.6%。

制造业实际使用外资223.2亿元，同比下降8%，在全国总量中的比重为25.3%。

分地区来看，1月西部、东部和中部地区分别使用外资58.7亿元、782亿元和41.8亿元，同比分别为增长16.9%、增长4.1%和下降22.2%。（完）

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