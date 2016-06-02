人民币早盘放量走升 美联储议息前美元流动性偏紧

路透北京6月2日 - 中国人民币兑美元即期周四早盘放量走升，中间价则随美指回调而大幅调升。交易员称，中间价的位置符合预期，但与市场价有偏离，开盘15分钟内没有合适的报价成交。尽管购汇激增，但人民币处于短期低点，市场亦涌现大量结汇盘，致早盘成交量破百亿，较上日放大近四成。

交易员并称，距离美联储议息会议只剩不足两周，美元流动性继续紧张，尽管有大行持续提供美元流动性，但许多机构在拆借市场和掉期市场大量拆入美元且只进不出，导致美元/人民币掉期曲线长短端均下行。

“马上到议息会议了，大家开始囤美元了。”一股份行交易员指出。

另有股份行交易员表示，近期人民币走势还是根据美指变动，不过大家预期是稳定中小贬，短期贬至6.6的概率不大。

人民币兑美元在北京时间9:45左右出现了首笔成交，成交价格在6.58左右，接近昨日收盘价而距离中间价较远。有交易员指出，根据定价机制，人民币早盘开盘前15分钟的成交应落在做市商报价和中间价之间，导致今日开盘前15分钟没有合适的报价成交。

北京时间12:00，境内美元/人民币一周期掉期报9点，一个月期报38点，一年期报625点，较上日分别下跌48.57%、29.63%、9.68%。

路透根据中国外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.11，较上日微升0.03%；另外路透测算的SDR篮子指数为96.23，BIS篮子指数为98.37，表现与CFETS基本相似。

北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.5786元,上日收报6.5821元，夜盘终报6.5805元。今日人民币兑美元中间价报6.5688元，上日中间价为6.5889元。人民币兑美元即期成交额为122.25亿美元，上日半日为89.03亿美元。

全球汇市方面，日圆兑其他主要货币周四早盘守住可观涨幅。此前由于避险意愿、以及日本决定推迟上调消费税后并未给出明确政策指引让人失望，日圆跳涨。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7478元, 上日尾盘为6.7545元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5842元, 上一交易日尾盘报6.587元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5784；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）