人民币早盘跌至五年半新低 短期汇价料仍偏弱但跌势可控

路透上海7月4日 - 人民币兑美元即期周一早盘较上日收盘价小幅下跌，盘中跌至6.6642元的逾五年半新低，中间价则微升，CEFTS指数续创新低。交易员称，英国退欧不确定风险略有消退，市场仍整体略偏购汇，短期人民币料仍整体偏弱，但跌势仍可控。

他们并指出，大行仍在合适点位提供一定的美元流动性，但并无意扭转当前人民币跌势；由于汇价涨跌基本跟随国际市场，具备较好的可解释性，因此境内美元掉期、期权等衍生品平稳走势显示，市场基本接受当前人民币宽幅波动走势，未见明显恐慌。

“(资金)流出压力还是有点大的，当然正常的市场也应该接受汇率涨涨跌跌，没必要恐慌，只要是市场行为，没有明显的政策扭曲，大家也都能接受了。”一中资行交易员称。

人民日报海外版周一刊登题为“人民币是负责任的国际货币”文章称，与历史上其他曾经历过由“盯住汇率”制退出的国家过程一样，市场各方未来也必将经历一段逐步适应人民币波动幅度加大的时期。

北京时间11:32，人民币兑美元即期报6.6629元，盘中最低下跌至6.6642元的逾五年半新低，上日收报6.6582元，夜盘终报6.6575元。今日人民币兑美元中间价报6.6472元，上日中间价为6.6496元。人民币兑美元即期成交额为84.86亿美元，上日半日为84.64亿美元。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数微跌0.17%至94.71；SDR篮子指数微跌至95.61，BIS篮子指数微跌至95.71。其中，CFETS指数和BIS指数均续创纪录新低。

全球汇市方面， 澳元周一亚洲时段盘初动荡，因澳洲政治不确定性增加。全球对英国退出欧盟的不安情绪消退，带动英镑和其他主要货币趋稳。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.83元, 上日尾盘为6.8199元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6761元, 上一交易日尾盘报6.679元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6625；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）