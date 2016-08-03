人民币随中间价放量上升 监管续营造双向波动消化贬值预期

路透上海8月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘较上日收盘价上升逾百点，与中间价均创近一个半月新高。交易员称，中间价借着美指弱势继续反弹，但汇价连续升值对实需购汇而言价格优势日盛，且市场价偏离中间价近百点，大行仍需向市场提供流动性，确保汇价基本稳定。

他们并指出，今早部分机构在整数关口附近参与倒量，致半日成交量明显放大；近期美指连续调整已基本反映欠佳经济表现，而人民币自6.7元一线反弹已逾700点，虽然部分购汇需求可能转为观望，但扭转贬值预期仍较难，人民币续升空间料较为有限。

“近期（美元兑人民币）这波下来，幅度还是有点，但我觉得800-1000点（调整幅度）差不多了，整体还是看多的。”一中资行交易员称。

北京时间11:41，人民币兑美元即期报6.6285元,上日收报6.6389元，夜盘终报6.6299元。今日人民币兑美元中间价报6.6195元，上日中间价为6.6451元。人民币兑美元即期成交额为123.63亿美元，上日半日为105.73亿美元。

全球汇市方面，美元指数周三在近六周低位处挣扎，因市场预计美联储将更晚而非及早升息。美股隔夜走低，主要股指创下近一个月来最差单日表现，因经济数据疲弱，而且油价下跌。

“受美联储升息预期的提振，美元经历了一段看涨，现在则准备好进行修正。但我认为美元不会自当前水准下跌太多。美国经济可能看似疲弱，但并没有陷入下降趋势。并且，美元还是避险货币。”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata表示。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.06%至94.83；SDR篮子指数微跌至95.52，BIS篮子指数微升至95.51。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.774元, 上日尾盘为6.7725元。香港的离岸人民币兑美元即期CNH=D3最新报在6.6371元, 上一交易日尾盘报6.6335元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6271；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）