人民币早盘创逾八年半新低 离岸流动性紧张两地汇价仍倒挂

路透北京12月16日 - 人民币兑美元即期周五早盘继续缩量下跌，与中间价同创逾八年半新低，因美元指数继续飙升。交易员称，尽管美指强势，但购汇情绪有所迟疑，加上窗口指导因素，客盘购汇量并不大；大行继续适度提供美元流动性，人民币即期汇价高于中间价。

他们并指出，离岸人民币流动性延续紧张，CNH即期汇价并未随美指强势而明显下跌，近两日走势基本稳定，导致与在岸汇价继续倒挂。

“（美元）已经是高位了，很多人也不太敢买。”一中资行交易员称，“美元指数还是很强，也没有回落，估计年内人民币贬值还有空间。”

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率仍高于正常水平，其中隔夜由周四的11.76%回落176个基点至10%；周四隔夜HIBOR已涨444个基点。路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率周五盘中一度大涨251个基点至9.715%，最则新报9.129%；通常隔夜掉期隐含利率在1%以下。

针对美联储加息25个基点，人民日报评论文章称，短期来看，人民币汇率贬值压力确实依然存在，但长期而言，决定人民币汇率走向的还是中国的经济基本面；要正视美联储加息影响，大部分贬值压力在加息前得以释放，此次的压力反而不会像以前那么大。

美国财政部周四公布的数据显示，10月末中国持有的美国国债存量为1.115万亿美元，环比减少410亿美元。当月，日本则为两年来首次超过中国，成为美国公债的最大持有人。

北京时间11:18，人民币兑美元即期报6.946元，上日收报6.9354元，夜盘终报6.9478元。今日人民币兑美元中间价报6.9508元，上日为6.9289元。人民币兑美元即期成交额为87.36亿美元，上日半日为101.73亿美元。

全球汇市方面，美元兑主要货币在周五保持强劲，继美元兑欧元和美元指数都创下14年高点后，继续守住涨幅。因美联储(FED)提高明年升息的次数预估，投资者为此重新布仓。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.232元, 上日尾盘为7.2213元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.9375元, 上一交易日尾盘报6.9339元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.9454，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.2443、5.8753和8.6138。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）