人民币早盘与中间价再创逾六年新低 短期仍存调整空间

路透上海10月11日 - 人民币兑美元即期周二早盘放量下跌，并与中间价双双续创逾六年新低。交易员称，昨日中间价调整确立了新一轮跌势开始，今天客盘和自营整体仍偏购汇，但也有资金借机结汇，期间并未见明显大行维稳痕迹；短期汇价跌势或延续，但跌速可能放缓。

他们并指出，人民币与美元指数的关联度明显上升，中间价继续遵循市场化定价，价格干预减少意味着对波动容忍度的提高。但在购汇端仍存在一些行政管制，因此购汇需求实际增量较为有限，一旦美指升势受阻，人民币也会止跌。

“两天购汇其实挺多的，我觉得主要还是看美元走向。如果美元要回调，（美元兑人民币）应该也不会一直涨的，...不是你想购汇就能购的，不会很夸张。”一中资行交易员称。

北京时间11:46，人民币兑美元即期报6.7147元，上日收报6.7028元，夜盘终报6.7044元。今日人民币兑美元中间价报6.7098元，上日中间价为6.7008元。人民币兑美元即期成交额为120.57亿美元，上日半日为96.72亿美元。

瑞银证券最新策略报告指出，短期内人民币汇率仍取决于美元对其他货币的走势、因此也将取决于美联储加息的市场预期和实际步伐。鉴于美国大选和加息存在诸多不确定性，预计中国央行将会保持人民币相对稳定，以免动摇市场预期、冲击国内外汇和金融市场。

瑞银并预计央行会更多参考CFETS货币篮子，并允许人民币对美元小幅贬值，料年底时仍难跌破6.8元关口。

汇丰控股旗下香港上海汇丰银行周二发表调查结果显示，香港企业对未来人民币汇率的波幅相当乐观，逾六成受访者相信汇率波幅将于未来12个月内收窄，高于全球逾三成的水平。

全球汇市方面，亚洲周二盘初美元走强，最近遭遇困境的英镑在近期低点附近徘徊，因市场仍担忧英国退欧的潜在影响。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.8925元, 上日尾盘为6.8738元。香港的离岸人民币兑美元即期新报在6.721元, 上一交易日尾盘报6.7169元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7129，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.47、6.4617和8.2713。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）