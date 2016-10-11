人民币早盘与中间价再创逾六年新低 短期仍存调整空间

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月11日 - 人民币兑美元即期周二早盘放量下跌，并与中间价双双续创逾六年新低。交易员称，昨日中间价调整确立了新一轮跌势开始，今天客盘和自营整体仍偏购汇，但也有资金借机结汇，期间并未见明显大行维稳痕迹；短期汇价跌势或延续，但跌速可能放缓。
他们并指出，人民币与美元指数的关联度明显上升，中间价继续遵循市场化定价，价格干预减少意味着对波动容忍度的提高。但在购汇端仍存在一些行政管制，因此购汇需求实际增量较为有限，一旦美指升势受阻，人民币也会止跌。
“两天购汇其实挺多的，我觉得主要还是看美元走向。如果美元要回调，（美元兑人民币）应该也不会一直涨的，...不是你想购汇就能购的，不会很夸张。”一中资行交易员称。
北京时间11:46，人民币兑美元即期报6.7147元，上日收报6.7028元，夜盘终报6.7044元。今日人民币兑美元中间价报6.7098元，上日中间价为6.7008元。人民币兑美元即期成交额为120.57亿美元，上日半日为96.72亿美元。
瑞银证券最新策略报告指出，短期内人民币汇率仍取决于美元对其他货币的走势、因此也将取决于美联储加息的市场预期和实际步伐。鉴于美国大选和加息存在诸多不确定性，预计中国央行将会保持人民币相对稳定，以免动摇市场预期、冲击国内外汇和金融市场。
瑞银并预计央行会更多参考CFETS货币篮子，并允许人民币对美元小幅贬值，料年底时仍难跌破6.8元关口。
汇丰控股旗下香港上海汇丰银行周二发表调查结果显示，香港企业对未来人民币汇率的波幅相当乐观，逾六成受访者相信汇率波幅将于未来12个月内收窄，高于全球逾三成的水平。
全球汇市方面，亚洲周二盘初美元走强，最近遭遇困境的英镑在近期低点附近徘徊，因市场仍担忧英国退欧的潜在影响。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.8925元, 上日尾盘为6.8738元。香港的离岸人民币兑美元即期新报在6.721元, 上一交易日尾盘报6.7169元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7129，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.47、6.4617和8.2713。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。