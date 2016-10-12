人民币早盘续创逾六年新低后跌势放缓 市场处于自发均衡

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月12日 - 人民币兑美元即期周三早盘与中间价继续刷新逾六年新低，但跌势较前两日明显放缓。交易员称，虽然中间价继续下行，客盘仍偏购汇，但结汇需求已小幅升温，自营盘亦部分了结早前美元多头，早盘未见大行维稳迹象，市场进入相对自发均衡状态。
他们并指出，早盘离岸CNH在6.73元一线展开反弹，两地价差快速收窄至不足40点，加上美元指数自七个月高点回落，均助力缓和在岸汇价跌势；10月以来美指已反弹超2%，短期续大升可能性明显下降，人民币续跌空间料较为有限。
“今天基本没看到大行在某个具体点位的维稳，现在自营也不会那么努力的往上买（美元），等等美元调整一下再说。”一中资行交易员称。
北京时间11:47，人民币兑美元即期报6.7189元,盘中触及6.7230元的逾六年新低，上日收报6.7148元，夜盘终报6.7185元。今日人民币兑美元中间价报6.7258元，上日为6.7098元。人民币兑美元即期成交额为110.23亿美元，上日半日为120.57亿美元。
新华社报导援引广东省公安厅称，今年以来，广东各地公安机关开展多次打击地下钱庄的集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2,300余亿元人民币，案件包括部分公司虚构贸易背景，修改、伪造货物提单，进行资金跨境循环方式骗购外汇等。
全球汇市方面，美元周三在亚洲早盘下滑，英镑从上日大幅跌势中反弹，令美元承压,暂时脱离七个月高位。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9015元, 上日尾盘为6.902元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7218元, 上一交易日尾盘报6.7283元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7195，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.4259、6.495和8.2765。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。