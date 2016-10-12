人民币早盘续创逾六年新低后跌势放缓 市场处于自发均衡

路透上海10月12日 - 人民币兑美元即期周三早盘与中间价继续刷新逾六年新低，但跌势较前两日明显放缓。交易员称，虽然中间价继续下行，客盘仍偏购汇，但结汇需求已小幅升温，自营盘亦部分了结早前美元多头，早盘未见大行维稳迹象，市场进入相对自发均衡状态。

他们并指出，早盘离岸CNH在6.73元一线展开反弹，两地价差快速收窄至不足40点，加上美元指数自七个月高点回落，均助力缓和在岸汇价跌势；10月以来美指已反弹超2%，短期续大升可能性明显下降，人民币续跌空间料较为有限。

“今天基本没看到大行在某个具体点位的维稳，现在自营也不会那么努力的往上买（美元），等等美元调整一下再说。”一中资行交易员称。

北京时间11:47，人民币兑美元即期报6.7189元,盘中触及6.7230元的逾六年新低，上日收报6.7148元，夜盘终报6.7185元。今日人民币兑美元中间价报6.7258元，上日为6.7098元。人民币兑美元即期成交额为110.23亿美元，上日半日为120.57亿美元。

新华社报导援引广东省公安厅称，今年以来，广东各地公安机关开展多次打击地下钱庄的集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2,300余亿元人民币，案件包括部分公司虚构贸易背景，修改、伪造货物提单，进行资金跨境循环方式骗购外汇等。

全球汇市方面，美元周三在亚洲早盘下滑，英镑从上日大幅跌势中反弹，令美元承压,暂时脱离七个月高位。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9015元, 上日尾盘为6.902元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7218元, 上一交易日尾盘报6.7283元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7195，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.4259、6.495和8.2765。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）