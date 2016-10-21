人民币早盘与中间价均刷新逾六年新低 美指强势加剧贬值预期

路透上海10月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量大跌，并与中间价双双跌破6.75元关口，刷新逾六年新低。交易员称，隔夜美元指数大涨而中间价仍遵循市场化定价，此举进一步刺激客盘购汇情绪，大行适度提供流动性控制贬值速度，但若美指继续强势，人民币汇价料续承压。

他们也指出，国家外管局最新公布的9月份银行结售汇逆差明显扩大，加剧了市场对人民币汇率的贬值预期，而离岸人民币在强势美指和境内中间价创新低推动下亦快速下行，也侧面加重在岸汇价下行压力，但仍可预计两地汇价不会偏离中间价太远。

“如果央妈不出来的话，市场就是买买买了，而且贬值预期会被贬值事实加剧化。”一中资行交易员称。

另一中资行交易员也指出，美元指数气势如虹，监管层若强行维稳成本巨大，期待人民币6.8元附近是否会有较强支撑。

北京时间11:00，人民币兑美元即期报6.7575元,上日收报6.7396元，夜盘终报6.7457元。今日人民币兑美元中间价报6.7558元，上日中间价为6.7311元。人民币兑美元即期成交额为103.99亿美元，上日半日为164.53亿美元。

中国国家外汇管理局周五公布，9月银行结售汇逆差284亿美元，较上月的95亿美元逆差扩大近两倍，为连续第15个月出现逆差。

中银香港高级经济研究员应坚指出，9月结售汇逆差明显较8月扩大，对人民币汇率构成压力，今日香港金融机构因8号风球停业，市场交易较小，各种不利消息一同出现，汇率波动会更大一些，这可能也是一个原因。

全球汇市方面，美元周五在亚洲市场持坚，美元指数料录得周线涨幅。欧洲央行打消了缩减刺激举措的臆测，欧元跌至四个月低位附近。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9245元, 上日尾盘为6.9013元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7635元, 盘中触及6.7664元的有数据以来新低，上一交易日尾盘报6.7497元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7393，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3988、6.5111和8.2871。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）