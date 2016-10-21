人民币早盘与中间价均刷新逾六年新低 美指强势加剧贬值预期

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量大跌，并与中间价双双跌破6.75元关口，刷新逾六年新低。交易员称，隔夜美元指数大涨而中间价仍遵循市场化定价，此举进一步刺激客盘购汇情绪，大行适度提供流动性控制贬值速度，但若美指继续强势，人民币汇价料续承压。
他们也指出，国家外管局最新公布的9月份银行结售汇逆差明显扩大，加剧了市场对人民币汇率的贬值预期，而离岸人民币在强势美指和境内中间价创新低推动下亦快速下行，也侧面加重在岸汇价下行压力，但仍可预计两地汇价不会偏离中间价太远。
“如果央妈不出来的话，市场就是买买买了，而且贬值预期会被贬值事实加剧化。”一中资行交易员称。
另一中资行交易员也指出，美元指数气势如虹，监管层若强行维稳成本巨大，期待人民币6.8元附近是否会有较强支撑。
北京时间11:00，人民币兑美元即期报6.7575元,上日收报6.7396元，夜盘终报6.7457元。今日人民币兑美元中间价报6.7558元，上日中间价为6.7311元。人民币兑美元即期成交额为103.99亿美元，上日半日为164.53亿美元。
中国国家外汇管理局周五公布，9月银行结售汇逆差284亿美元，较上月的95亿美元逆差扩大近两倍，为连续第15个月出现逆差。
中银香港高级经济研究员应坚指出，9月结售汇逆差明显较8月扩大，对人民币汇率构成压力，今日香港金融机构因8号风球停业，市场交易较小，各种不利消息一同出现，汇率波动会更大一些，这可能也是一个原因。
全球汇市方面，美元周五在亚洲市场持坚，美元指数料录得周线涨幅。欧洲央行打消了缩减刺激举措的臆测，欧元跌至四个月低位附近。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9245元, 上日尾盘为6.9013元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7635元, 盘中触及6.7664元的有数据以来新低，上一交易日尾盘报6.7497元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7393，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3988、6.5111和8.2871。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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