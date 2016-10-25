人民币早盘与中间价续创逾六年新低 跌幅收窄但料仍偏弱

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘小幅下跌，与中间价再刷新逾六年新低，但汇价跌幅已明显收窄。交易员称，美元指数涨势缩减，小幅缓和人民币下行压力，但由于客盘仍偏购汇，大行为控制贬值速度继续向市场提供美元流动性，短期内人民币偏弱走势料难改。
他们并指出，监管层再度向市场喊话，希望稳定汇率预期，但市场似乎对监管层的预期管理有逆反心理，因此是否见效还有待观察；美联储加息仅是近期美指强势的部分原因，欧元区面临的不确定性也被动助长美元多头人气，短期美指有可能考验100整数关口。
“大行有在出美元，而且出的点位距离中间价比前两天要小，今天才30多个点，应该还是想控制一下（贬值）速度吧。”一中资行交易员称。
中国央行副行长易纲周二在人民日报撰文表示，今年以来，受美联储加息预期、英国脱欧等事件影响，一些国际储备货币、可兑换货币的汇率波动幅度较大，但人民币汇率比较稳定。中国经济增长仍强劲，因此人民币汇率将继续在合理均衡的水平上保持基本稳定，不存在持续贬值的基础。
北京时间11:35，人民币兑美元即期报6.7767元,上日收报6.7718元，夜盘终报6.7775元。今日人民币兑美元中间价报6.7744元，上日中间价为6.769元。人民币兑美元即期成交额为153.59亿美元，上日半日为158.24亿美元。
全球汇市方面，美元指数周二持于接近九个月高点的水平，因稳健的美国制造业数据，以及美联储官员的讲话强化了有关美国年底前升息的预期。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9413元, 上日尾盘为6.9378元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7835元, 上一交易日尾盘报6.7818元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7763，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3715、6.4863和8.2818。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。