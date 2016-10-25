人民币早盘与中间价续创逾六年新低 跌幅收窄但料仍偏弱

路透上海10月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘小幅下跌，与中间价再刷新逾六年新低，但汇价跌幅已明显收窄。交易员称，美元指数涨势缩减，小幅缓和人民币下行压力，但由于客盘仍偏购汇，大行为控制贬值速度继续向市场提供美元流动性，短期内人民币偏弱走势料难改。

他们并指出，监管层再度向市场喊话，希望稳定汇率预期，但市场似乎对监管层的预期管理有逆反心理，因此是否见效还有待观察；美联储加息仅是近期美指强势的部分原因，欧元区面临的不确定性也被动助长美元多头人气，短期美指有可能考验100整数关口。

“大行有在出美元，而且出的点位距离中间价比前两天要小，今天才30多个点，应该还是想控制一下（贬值）速度吧。”一中资行交易员称。

中国央行副行长易纲周二在人民日报撰文表示，今年以来，受美联储加息预期、英国脱欧等事件影响，一些国际储备货币、可兑换货币的汇率波动幅度较大，但人民币汇率比较稳定。中国经济增长仍强劲，因此人民币汇率将继续在合理均衡的水平上保持基本稳定，不存在持续贬值的基础。

北京时间11:35，人民币兑美元即期报6.7767元,上日收报6.7718元，夜盘终报6.7775元。今日人民币兑美元中间价报6.7744元，上日中间价为6.769元。人民币兑美元即期成交额为153.59亿美元，上日半日为158.24亿美元。

全球汇市方面，美元指数周二持于接近九个月高点的水平，因稳健的美国制造业数据，以及美联储官员的讲话强化了有关美国年底前升息的预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9413元, 上日尾盘为6.9378元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7835元, 上一交易日尾盘报6.7818元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7763，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3715、6.4863和8.2818。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）