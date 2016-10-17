人民币早盘与中间价均创逾六年新低 但恐慌情绪未现

路透上海10月17日 - 人民币兑美元即期周一早盘与中间价均创逾六年新低，主因上周五美元指数大幅反弹。交易员称，虽然在岸和离岸汇价持续走低，但市场并未现恐慌情绪，自营投机亦忌惮大行手段而表现相对谨慎，短期汇价料仍偏弱。

他们也指出，日内人民币有效波动区间相对较小，不少客盘和自营盘借机结汇，结售汇整体较为均衡；由于监管层坚持汇率市场化方向，大行维稳意愿偏弱，因此需继续关注美元指数走向。

“到了这个点位，其实大家也比较自觉，大行也不需要很费劲地来压（美元兑人民币），可能央行真的愿意让汇价动起来了。”一中资行交易员称。

北京时间11:44，人民币兑美元即期报6.733元，上日收报6.7255元，夜盘终报6.7271元。今日人民币兑美元中间价报6.7379元，上日中间价为6.7157元。人民币兑美元即期成交额为102.13亿美元，上日半日为130.79亿美元。

全球汇市方面，美元指数周一涨至七个月新高，因上周公布的美国乐观数据令其保持了动能。数据巩固了美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息的预估。

美国财政部上周五表示，美国的主要贸易伙伴中没有操纵汇率以获得出口优势的国家，同共和党总统候选人特朗普威胁一旦当选将宣布中国为汇率操控国形成鲜明对比。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.91元, 上日尾盘为6.8973元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7434元, 上一交易日尾盘报6.7372元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7326，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3911、6.4603和8.193。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）