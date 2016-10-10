人民币早盘跌至逾六年新低 外围动荡背景下客盘未见恐慌（更新版）

（新增更多市场反应）

路透北京10月10日 - 人民币兑美元即期周一早盘瞬间跌破6.7元整数关口，一度较上日收盘大跌340点创逾六年新低，由于国庆假期英镑暴跌美指大涨。交易员称，人民币今日下跌在预料中，而客盘结购汇相对均衡略偏购汇，未现恐慌，期间不时有大行提供美元流动性，但力度有限。

人民币兑美元中间价周一报6.7008元，较上日的6.6778大跌230点。交易人士指出，中间价跌破6.7关口具有政策意图，是人民币市场要放开的信号，未来的走势取决于美元走势以及市场对人民币均衡汇率的理解。

“价格虽然动得厉害，不算恐慌，...客盘还是比较平衡，大行基本不在。”一股份行交易员指出，之前积累很多头寸，今天成交量应该比较大。

对此，中国金融40人论坛高级研究员，原国家外汇管理局国际收支司司长管涛对路透表示，人民币大跌完全是一种正常的市场反映，一方面反映了新的汇率机制运行的结果，另一方面也与国庆长假期间外围市场动荡有关。

另一国有大行交易员亦称，考虑到假期间美元大涨，人民币大跌在预期中，而人民币跌破6.7后，结汇出来得也比较多，购汇没有节前那么明显，还是相对均衡的。

对于未来走势，交易员指出，主要看市场对均衡汇率水平如何理解以及美元走势，从中间价可以看出，监管层有意放开市场，短期人民币汇率的底部支撑位在6.80元。

管涛并认为，早盘人民币兑美元大跌也可以看出，央行对新机制运行下的人民币汇率波动幅度的容忍度明显提高，也意味着人民币汇率更向市场化迈进。这也是央行和市场的相互试探、相互博弈的过程，通过市场的力量寻找人民币汇率的均衡点。

北京时间10:47，人民币兑美元即期报6.7027元,盘中一度大跌340点至6.7040至2010年9月以来的新低，上日收报6.67元，夜盘终报6.6745元。人民币兑美元即期成交额为69.31亿美元，上日半日为84.82亿美元。

全球汇市方面，英镑兑美元持稳于1.2434，上周五在亚洲市场“闪跌”后稍事休整，当时跌至31年低位1.1491美元；美元指数最新报96.512，从上周五曾触及的两个月高位97.188回落。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.875元, 上日尾盘为6.8628元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7109元, 上一交易日尾盘报6.7079元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6698，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.4826、6.5948和8.6469。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数为94.32，较上日微升0.27%；SDR篮子指数微升至95.47，BIS篮子指数微升至94.94。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.56%，SDR篮子指数跌3.41%，BIS指数跌6.66%。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)