人民币收跌 短期静候政策指引

* 人民币即期收跌，本周累计下跌0.25%

* 美元指数连涨，人民币中间价跌至两周新低

* 人民币连续贬值后购汇需求入场

* 外管局酝酿限制结汇措施的消息对即期市场影响有限

路透上海/北京11月1日 - 人民币兑美元即期周五收跌，连续第六天走贬，本周累计跌幅达0.25%。交易人士反映，人民币前期急涨后出现回落是正常现象，因美元指数转强，且部分保持观望的客户开始入场购汇。

隔夜美元指数连续五天上涨，人民币中间价随之续创两周低位。交易人士指出，今天午盘时有一家中资大行持续购汇，但从市场整体购汇均有恢复来看，也以客户购汇可能性为大。短期内市场更趋于谨慎，静候政策指引。

上海一外资行交易员认为，考虑到人民币前期快速升值和美元指数本周走强的因素，近几天的人民币跌幅在正常波动范围之内，仍属可承受的范围。

“短期内市场还是以观望为主吧，不会有太大动作，要看接下来的政策引导。我个人认为在6.08-6.10盘整一段时间的可能性偏大。”她续称。

在衍生品市场上，人民币/美元远期和掉期报价近日在银行间市场出现分化，再度形成两条不同的价格曲线。这显示市场已对外汇监管部门可能出台的新政做出了反应。

多位交易人士则对路透表示，外管局近日已对银行机构做了窗口指导，透露可能出台限制结汇的新政，包括对银行结售汇头寸管理再次实行“收付实现制”会计准则。目前则采取的是“权责发生制”。

“主要是为了减轻对人民币即期汇率形成的升值压力。但目前具体下文还没有明确。”一位国有大行交易人士称。

不过交易员也表示，由于政策还没有真正出台，目前该消息对于即期市场影响有限，主要影响还是在衍生品市场。

此外，一外资行交易员，早间公布的官方和汇丰制造业PMI对市场影响较小，短期内市场的焦点仍然在外汇占款的规模。

中国宏观经济先行指标--10月官方制造业PMI升至18个月最高水准，且已连续四个月小幅上升，进一步证实中国经济增长企稳的态势开始确立。而随后公布的汇丰10月制造业PMI终值亦升至50.9的七个月高位。

全球汇市，欧元兑美元周五跌至两周低点，跌势扩大至第五个交易日，因欧元区通胀放缓令人愈发预期欧洲央行(ECB)将放松货币政策。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0995 6.0945

-0.08%

中间价 6.1452 6.1425

-0.04%

成交额 161亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.84% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 66 6.0934 6.1000

2013年来即期升贬值幅度 2.14%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:13 今日 上日

1年期NDF 6.1598/35 6.1620

CNH即期 6.0874/97 6.0899

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟/李然; 审校 张喜良/黄凯)

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