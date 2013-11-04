人民币即期微收升 结束六连跌

* 人民币即期微收升结束连六日跌势

* 中间价连六天低开，因美元指数走势强劲

* 整体结汇仍偏多，但获油企购汇制衡

* 三中全会前市场料保持相对清淡

路透上海11月4日 - 人民币兑美元即期周一微幅收升，结束连六日跌势。国际美元指数持续走强，今日人民币中间价连续第六天低开，并创逾一个月新低。即期汇价盘中亦一度跌破6.10元关口，不过之后回稳，因客盘结汇偏多。

交易人士称，十八届三中全会召开在即，短期内市场料窄幅盘整，等候更多政策指引。而上周限制结汇的政策传闻已逐步消化；客盘结汇虽然仍显偏多，但也有大型企业的购汇盘，使得价格保持基本平稳。

上海一外资银行交易员说，大约自上周五开始，个别大型石油公司的购汇盘就保持较强，否则今天的结汇盘总体会明显较多，“在政策不明朗前，客盘的结汇意愿仍然偏强。”

多位交易员表示，即期于本周六(9日)召开的中共中央第十八届三中全会，也是市场观注的焦点。不过在此之前，市场可能还是会保持相对清淡，以“看风向”为主。

上海一股份行交易员亦强调，近期需关注美元指数走势对人民币即期汇率的影响，尤其是要看监管层是否会继续入场干预。

“这几天美元/人民币的走势是反弹，还是反转？我认为是反弹，不过还需要观察，如果上头再出来买（美元）两天，那可能就会演化成反转。”这位交易员续称。

全球汇市，欧元周一在六周低点附近走势维艰，因有关欧洲央行(ECB)近期可能放松政策的预期升温，投资者和投机客卖出欧元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0992 6.0995

0.00%

中间价 6.1482 6.1452

-0.05%

成交额 163亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.85% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 63 6.0962 6.1025

2013年来即期升贬值幅度 2.15%

1年期美元/人民币掉期升水 445

离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日

1年期NDF 6.1581/18 6.1610

CNH即期 6.0853/88 6.0853

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟/李然; 审校 张喜良)

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