购汇盘趋强推动人民币收市微跌

路透北京11月21日 - 中国人民币兑美元周五高开,但随着购汇力量渐占上风，最终微幅收跌，与反弹至近两周高位的中间价逆向。交易员表示，因银行间资金面紧张局面再升温，市场注意力相对集中于掉期市场。短期即期市场或继续维持区间震荡格局，市场对人民币走势持观望态度。

他们并称，盘初市场交投比较清淡，但之后市场购汇力量推动人民币一路走弱。短期市场方向仍不明朗，即期汇率可能在6.11-6.14区间震荡。

”今天市场购汇挺多的，大行也买的不少，...最近一直在震荡，没有明显的方向。“一股份行交易员称。

另一外资行交易员表示，目前人民币资金面吃紧，在一定程度上使市场注意力转移至掉期市场。美元/人民币掉期升水短端今日一度大幅上扬，而即期市场交投则相对清淡。

她并表示，从中间价等各方面来看，短期市场似乎找不到一个操作方向。近期可能境内CNY和境外CNH联动会多一点，境内CNY受CNH的影响较多。

周五，1周掉期美元升水盘中最高触及70个点子，1个月期最高触及230个点子，较周四收盘分别扬升了28%和19%。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩在周五的电话会议上表示，不应忽视发达国家非常规货币政策的变化对全球流动性的重要决定性作用。近期可能国际因素对造成中国资金外流的影响更大。国际美元的持续走强以及美联储结束QE带来的影响，怎么强调都不为过。

“未来要重视两个方面的指标：外管局公布的涉外收付款和结售汇数据。这两个数据还是比较能够反映跨境资金流动的情况。”他强调，特别是涉外收付款数据，它衡量的是中国国内企业和个人通过银行跨境和非居民之间产生的各种各样的交易，包括人民币和外币交易。

全球汇市方面，自日本央行10月底意外祭出宽松举措以来，日圆一路走低，本周兑美元跌至七年新低118.96。美元兑日圆急速上扬引发获利了结，但因美国经济表现出众，市场仍看涨美元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1249 6.1245 -0.01%

中间价 6.1387 6.1417 0.05%

成交额 121亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.32% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 67 6.1191 6.1258

2014年来即期升贬值幅度 -1.16%

1年期美元/人民币掉期升水 1420

离岸人民币市场,北京时间16:47 今日 上日

1年期NDF 6.2470/90 6.2515

CNH即期 6.1265/86 6.1248

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)

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