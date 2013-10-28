人民币收贬至四个交易日低点

* 人民币即期收贬至四个交易日最低，逆转早盘微弱升势

* 中间价微幅走弱

* 短期料在6.08元上方盘整

* 人民币升值趋势未变

(新增评论及收盘报价)

路透北京10月28日 - 人民币兑美元即期周一收盘微贬至最近四个交易日以来的最低点，逆转早盘的微弱升势，中止此前连续数日刷新纪录高位的势头，今日中间价亦微幅走弱。交易员称，人民币最近一波强劲升值约400点之后，在6.08关口遇阻，料短期在6.08上方盘整，但人民币升值趋势未变。

交易员并称，上周后两天人民币即期在6.08元遭遇强大阻力，即国有大行购汇盘涌出，今日结购汇力量交织，令成交量攀升至数月来高位的293亿美元，购汇盘汹涌终致收盘价创下自上周三以来的最低点。

一家国有大行交易员称，今天结汇盘尽管不如上周五那么多，但也不少。购汇盘更是持续出现，主要是来自大行，令人民币汇市最终收贬。

他并预计，人民币汇市将在6.08上方盘整一段时间，可能维持一个月左右，之后还是看涨人民币，年底到6.05元是有可能的。

“这几天都有干预，出手有点频繁，...可能不想升得太快，6.08元这个位置维持一段时间吧，未来一周都有可能。”一外资行交易员称。

上述交易员指出，年底前估计人民币能升到6.05元，主要还是看央行的态度来指引方向，没有第二个影响因素了，基本面都不是最主要的力量。

交易员并指出，国内货币市场资金偏紧亦是央行在外汇市场上频繁干预的原因之一，这样就能增加基础货币的投放。

全球汇市，美元兑主要货币周一跌向九个月低点，市场对美国联邦储备委员会(美联储/FED)维持宽松政策的信心上升，越来越多的投资者选择卖出美元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价

，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0855 6.0840 -0.02%

中间价 6.1336 6.1333 0.00%

成交额 293亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.84% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 41 6.0820 6.0861

2013年来即期升贬值幅度 2.38%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:59 今日 上日

1年期NDF 6.1515/30 6.1470

CNH即期 6.0744/67 6.0731

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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