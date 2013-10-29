人民币兑美元收跌 购汇盘蜂拥疑似央行干预

中国外管局称外资企业正常利润汇出不受限制 着力防范跨境资本流动风险
路透北京1月24日 - 中国国家外管局局长潘功胜周一称，外汇管理部门将保持外汇管理政策连续性、一贯性，提升贸易投资便利化水平。外商投资企业正常利润汇出不受限制，支持有能力、有条件的企业开展真实合规的对外直接投资。同时，加强真实性合规性审核，着力防范跨境资本流动风险，维护外汇市场健康稳定。
* 人民币即期收跌至6.09关口上方，创一周低位
* 中间价亦跌至一周新低
* 短期继续下跌空间不大，料在6.09左右盘整
* 但人民币升值动力犹存
路透北京10月29日 - 人民币兑美元即期周二收跌至6.09上方，为一周来的低点，今日中间价亦走弱至一周新低。交易员称，今天结汇盘很多，但购汇盘更多，人民币全日几呈贬值走势，午盘大行购汇盘蜂拥而出，人民币在收盘前更一举贬破6.09。
他们表示，虽然人民币升值的总体动力仍在，但短期升值空间料不会太大，从这几天的交投情况看，监管层可能无意让人民币升值步伐过快。
数据显示，全天即期成交额达到298亿美元，为数月来的高位。
交易员并预计央行在十八界三中全会之前无意让人民币过快升值，但考虑到基本面因素，人民币再继续贬值的空间不大，估计短期将在6.09元左右盘整一段时间。
“央行今天的目标价位就是要在6.09上面，从早到晚的买啊，目标很明显。...估计短期会稳一下，等十八届三中全会之后（人民币）应该还会升一点吧。”一股份制行交易员指出。
一外资行交易员称横，预计10月外汇占款规模仍然较大，中国经济数据仍然会继续向好，这两者都支持人民币汇率在年底前都保持升值趋势。
一中资银行交易员称，如果购汇的机构是央行，那么本周央行在公开市场灵活操作便可以理解。一方面，央行重新祭出“锁长放短”的操作，并且允许七天逆回购利率上行20个基点至4.10%，同时央行可能通过购汇来增加基础货币投放，稳定市场对人民币升值的乐观预期，也能保持境内总体合理的流动性。
上述外资行交易员称，目前市场焦点主要在11月1日公布官方和汇丰中国PMI上，料结果仍能支持经济继续复苏，短期内人民币即期汇率可能震荡整理一段时间，但仍很可能在11月期间就突破6.08的关口。
最新公布的9月中国央行口径外汇占款新增近2,700亿元人民币，环比大涨近三倍。分析师相信，未来几个月资金仍将持续流入且维持高位，这将利于支撑银行间市场的流动性并有助于利率在短期内回落。
全球汇市方面，美元周二兑主要货币上涨，因市场已经消化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)近期料维持宽松政策的预期，部分投资者削减美元空仓。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0902 6.0855 -0.08%
中间价 6.1373 6.1336 -0.06%
成交额 298亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.86% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 59 6.0848 6.0907
2013年来即期升贬值幅度 2.30%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日
:24
1年期NDF 6.1530/65 6.1500
CNH即期 6.0787/17 6.0731
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 罗晟/李文科; 审校 杨淑祯)
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