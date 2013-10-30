人民币连跌四日 三中全会前横盘几率大

* 美元走强带动中间价跌至近两周新低

* 短期料在6.09附近横盘整理

* 十八届三中全会前维稳行情主导

路透北京10月30日 - 人民币兑美元即期周三连续第四日收跌，美元走强带动中间价创近两周新低。交易员称，最近大行购汇汹涌亦削弱人民币强势升值预期，人民币汇率10月中旬以来的强势升值或暂告中止。

最近国际美元强势，中间价顺势走弱。而中共十八届三中全会召开在即，市场对政策面维稳的预期升温，预计人民币即期汇率将横盘在6.09附近震荡整理。

一外资银行交易员称，即期汇率有所企稳，结购汇相对均衡，总规模较昨日下降，大行买盘今日并不明显，更多是此前的美元空头心理负担加大，促使其回补美元所致。

“人民币即期汇率连续升值已经告一段落，中共十八大前的走势将横盘在6.08-6.095附近，缓解市场强烈升值的预期。”一中资银行交易员称。

交易员并称，本周人民币即期汇率成交量放大，疑似央行的买盘有较大作用。本周日均约300亿美元的成交量来看，较前期的150亿元，几近翻番。不仅如此，央行强势干预已经令部分市场人士预期年内人民币汇率或就在6.09元附近徘徊。

“假设其中有80亿美元是来自监管层的购汇行为，连续三天也将达到吐出基础货币1,000亿人民币的规模，这是会改善境内市场流动性的。”一城商行交易员称。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周三触及一周高点，因在美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议结果公布前，投资人进一步削减空头部位。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0938 6.0902 -0.06%

中间价 6.1412 6.1373 -0.06%

成交额 173亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.82% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 42 6.0908 6.0950

2013年来即期升贬值幅度 2.24%

1年期美元/人民币掉期升水 510

离岸人民币市场,北京时间1 今日 上日

7:03

1年期NDF 6.1550/75 6.1530

CNH即期 6.0804/27 6.0799

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟/李文科; 审校 黄凯)

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