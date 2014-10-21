人民币微收升至七个半月高点 GDP数据符合预期助力

路透北京10月21日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周二连续第二日微升，并刷新七个半月收盘高点，跟随中间价及离岸人民币升值方向。中国三季度国内生产总值(GDP)等数据基本符合预期，对汇价形成一定支撑；但市场整体波动不大，交投相对平静。

交易员称，备受关注的四中全会周一已经开幕，汇市市况显得很淡静，中间价也上下波动，并没有明确的方向。因中国宏观数据相对乐观，且离岸人民币CNH也在走升，银行间市场整体偏向于做多人民币。

“今天客盘结汇比较多，各机构都倾向卖美元...今天没有大额购汇，大家卖美元试探6.12，但是又下不去，所以（美元价格）又回来了。”一中资大行交易员表示。

人民币汇价盘中最高触及6.1194元，突破上周高点，刷新3月7日以来的七个半月盘中高点。汇价收盘微升0.03%至报6.1212，亦改写七个半月收盘高点。

一股份行交易员指出，“汇市跟贸易顺差的关系更大一点，...今天GDP数据出来，大家觉得还不错，（美元）就朝下走了一些，也就20个点左右。”

对于后市，交易员们认为当前市场维稳情绪浓厚，人民币波动幅度不大，交投也相对平静。短期人民币汇率可能都将维持这样的势头，看四中全会之后市场的反应。

“本周主要还是维稳，后期我个人觉得还是缓慢升值这样一个态势吧。”另一股份行交易员表示。

受房地产市场调整以及高基数的影响，中国三季度国内生产总值(GDP)同比增速创五年半低点。不过随着相关政策效应的继续发挥，四季度经济将有所回暖，并有望保持平稳较快发展。

国家统计局周二公布，三季度GDP同比增长7.3%，略高于路透调查预估中值7.2%；环比则增长1.9%。中国政府年初设定的全年经济增长目标为7.5%左右。

全球汇市，澳元周二曾一度上涨0.5%，之前中国经济增长数据略高于市场预期。美元兑日圆因未能获得上涨动力而告回落。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1212 6.1229 0.03%

中间价CNY=PBOC 6.1410 6.1435 0.04%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 144亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.35% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 50 6.1194 6.1244

2014年来即期升贬值幅度 -1.10%

1年期美元/人民币掉期升水 1343

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场,北京时间16:51 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2385/19 6.246

CNH即期CNH= 6.1258/68 6.1322

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 杨淑祯/黄凯)

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