人民币中长期保持坚挺乃至升值的根本动力正加强--人民日报海外版

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海9月24日 - 中国人民日报海外版周六刊登分析文章指出，美联储“加息爽约”、人民币入篮SDR（特别提款权）在即，以及近期中国经济正回稳，多重利好的出现，意味着人民币中长期保持坚挺乃至升值的根本动力正在加强。
文章援引专家观点称，从外部看，美联储加息进程明显放缓、人民币加入SDR生效在即，都将在国际市场上增大人民币需求，缓解此前萦绕于人民币上方的贬值压力；从内部来说，近期中国经济展现出越来越多的企稳向好信号，则从根本上为人民币继续保持坚挺乃至长期稳定增添了底气。
“相比之下，将人民币国际化过程中正常扩大的‘双向波动区间’恶意曲解为单向的‘人民币贬值幅度’，显然经不起检验；而意图通过混淆视听的方法来做空人民币，最终亦难以全身而退。”文章表示。
文章引述中国社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕判断称，未来较长一段时间里，人民币都不存在趋势性大幅度贬值的条件，汇率的双向浮动会更有弹性。
具体来看，依据主要有三点：一是中国经济基本面比较健康，中高速增长仍将持续一段时期；二是中国的经常项目顺差占GDP比重依然达3%以上，吸收外资也很稳定，外界对中国经济发展信心不减；三是中国3万多亿美元的外汇储备量仍然很大，且资本外流的压力已经有所缓解。
中国国务院总理李克强本周稍早会见美国总统奥巴马时表示，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。人民币没有持续贬值的基础；中国经济已经显示出回稳向好的趋势，并有很大的政策空间。
中国外管局官员周四称，保持对一篮子货币的基本稳定是当前人民币汇率的主基调，人民币入篮SDR后跨境资金会流入，短期规模不会很大。今年资金流出压力在缓解，人民币贬值压力也有缓解，人民币汇率不具备长期贬值基础。（完）
(发稿 林高丽; 审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。