人民币贬值对内房股影响各异 宜选择蓝筹及高收益类股份--野村

路透香港2月17日 - 投行野村周三发表报告称，人民币贬值对内地房地产上市公司的影响，主要在汇兑、票面利息及外币债务等三方面的损失反映；考虑到人民币波动及中小型内房股即将公布的去年度业绩或将疲弱，若投资者在内房公布业绩前入市，宜选择中国海外(0688.HK)及华润置地(1109.HK)等蓝筹股，或高收益类如合景泰富(1813.HK)。

野村称，人民币转弱是带动内房股过去六个月上升的主要因素，然而内房股受人民币贬值的影响各异，故报告将从汇兑、票面利息及外币债务等三方面进行量化，以分辨出当中的赢家和输家。

报告指出，从会计上人民币贬值在以下三方面对香港上市内房股有较大影响：汇兑损失、票面利息（现金基础）及以美元/港元为本金债务按市值计算的损失（非现金基础）。

在汇兑损失方面，该些财务报表以港元列账的公司如中国海外、华润置地、中国海外宏洋(0081.HK)、中国金茂(0817.HK)及保利香港(0119.HK)均须在财务报表中反映汇兑损失；而财务报表以人民币列账的公司，其损失则在估值中反映。

票面利息损失方面，野村估计，假设内房股的利息资本化率为70%，对2015/16年度盈利的影响只有0.5-0.7%。

在美元/港元为本金债务按市值计算的损失方面，以人民币列账的内房股的相关损失会直接反映在损益表内，该行估计平均对盈利的影响约15-20%。

以港元列账或以港元为功能性货币（合景泰富、SOHO中国(0410.HK)、中骏置业(1966.HK)）的内房公司，其相关损失则反映在储备内。野村表示，当该等债务到期或赎回时，最终仍须计入损失。

野村表示，以该行预测2016年人民币贬值6%，对该行跟踪的28家内房股的股本权益有2-3%的影响。

野村表示，除了该些有进行美元/港元对冲的公司外，倘人民币贬值持续，对负债比率高以及美元/港元负债较高的内房股2016年的盈利影响将较大，包括绿地香港(0337.HK)、瑞安房地产(0272.HK)、雅居乐(3383.HK)及绿城中国(3900.HK)等。

至于那些有为外币风险进行对冲的公司（如万科(2202.HK)(000002.SZ)和龙湖地产(0960.HK)，以及美元/港元负债较少的（如万达商业3699.HK、首创置业(2868.HK)）受人民币贬值影响将较轻微。（完）