（重发）《综述》人民币汇改周年愿望：走向资本流动真平衡

2010年10月13日，图为透过镜片看到的人民币和美元纸币。 REUTERS/Nicky Loh

（重发以修改措辞）

作者 张金栋

路透上海8月11日 - 8.11汇改是人民币汇率市场化征程的重要跨越，当前人民币仍处于“补课”式调整中，短期贬值预期带来资本外流压力使得汇改推进面临一定阻碍。估计短期内将难再推有力度的汇改举措，更多的是对当前政策的修补和完善。

分析人士指出，由于贬值预期作为本轮汇改的“副产品”在一段时间内料会继续存在，行政管制不得不伴随左右确保供求基本稳定，而这延缓了企业和个人用汇需求的出清，因此如何突破资本流动“假平衡”，最终达到真平衡将为重点。

“去年汇改解决了过去10年以来都没办法解决的问题，尤其是中间价市场化和汇率只能升不能贬问题，”一位不愿具名的外资行人士如是说，“汇改后市场也越来越习惯双向波动，央行的干预也比汇改前少了很多。”

当然去年以来的很多改革都是为了配合人民币纳入SDR(特别提款权)，但汇改的冲击也超出了各方的预期，加上本身市场参与结构不够多元化等问题，人民币很快表现出强烈的单边贬值预期。而单边贬值预期又加剧资本流出压力，为应对贬值预期，行政管制就不得不出手。

分析人士也指出，人民币贬值不是问题，大问题是资本外流，这会引发各种资产泡沫破裂等一系列连锁反应，若资本不外流情况下人民币贬一贬是好事情，能释放掉一些压力。当然市场也能理解监管层的“良苦用心”，从操作层面看，行政管制措施也非常严格有效。

“这对市场有一定的引导管理的作用，尤其是面对资本外流的时候，可以控制外流的节奏。从整个国家角度来看，不是坏事，（资本流动）也不应该出现大起大落。”德国商业银行驻新加坡经济学家周浩称。

另一外资行人士也指出，当前即期购汇限制已经很严格，地方外管也有总量控制，远期方面估计也不会继续出台更严格的指导，“窗口指导直接把资本外流渠道切掉，简单粗暴，直接有效。”

那么在贬值压力较强情况下，继续推进资本项目开放，显然是不现实的， 预计更多的是在现有基础上继续培育市场双向波动预期，同时继续加大对资本流入的鼓励，以期达到资本流入与流出的基本平衡。

**假均衡，真均衡**

在行政管制措施下的资本流动均衡，应该是“假均衡”，但这种均衡亦应得到肯定，供求的相对稳定基础上才有可能培育汇率双向波动，然后根据情况以渐近的方式放松行政管制，最终实现真均衡。

若从一个更长的时间跨度去看，不仅行政管制措施会取消，估计当前的中间价定价机制也会进一步完善，甚至最后可能取消中间价，汇率波动可能不一定有G7货币那么大，但波动率肯定会在当前的基础上有明显进步。

“资本开放的问题，现在流入肯定是没问题，观察还是看流出吧，看会不会开口子，”华侨银行驻新加坡经济学家谢栋铭稍早前接受路透采访时表示，“从未来两三年的大方向来看，最终这些临时管制措施会逐渐调整，问题是临时多久。”

分析人士也指出，临时管制措施持续时间，估计还是要看中美经济相对强弱，人民币贬值预期下汇率大概调整到何种水平等，但至少不会在贬值预期比较强的时候退出这些措施。

“如果过一段时间，我们扛过这段艰难的时期，或者美国重新进入宽松周期，资本流动的方向是会发生变化的，还有如果人民币继续调整到有利于经济恢复的水平，经济转好了，贬值预期自然消退了，”三菱东京日联银行（中国）有限公司首席金融市场分析师李刘阳表示。

当前人民币表现偏弱，也跟之前美元强势的时候，人民币没有贬值有关。去年中国央行行长周小川提出人民币是在“补课”式的下跌，因为如果参照美元指数2014年以来的涨幅，人民币还是有一定的贬值空间，但跌幅也不是深不见底。

李刘阳认为，汇率的稳定性变好，市场波动率上升，临时管制措施都会慢慢取消；随着资本流动重新平衡，管制措施取消，离岸市场可能重新做活，人民币在海外的应用也会重新增加，国际化程度再度加深，“2020年IMF再次评估人民币的时候，可以给人家看到我们在进步。”

中国此前发布“十三五”规划（2016-2020年）就提出：“有序实现人民币资本项目可兑换，提高可兑换、可自由使用程度，稳步推进人民币国际化，推进人民币资本走出去。”

而中国央行最新发布的《2016年人民币国际化报告》也指出，未来人民币国际化的基础设施将进一步完善，经常项目人民币跨境使用将进一步扩大，人民币跨境投融资渠道将进一步拓宽，双边货币合作将继续稳步开展，人民币作为储备货币规模将进一步增加。

稍早前渣打公布的最新的6月人民币环球指数按月跌1.8%，主因跨境人民币支付再度下滑，该指数自去年8月汇率改革以来累计下跌近两成，同期在岸人民币兑美元亦录得6.5%的跌幅。（完）

（路透北京外汇组孙琦子亦有贡献）