《综述》人民币汇改周年愿望：走向资本流动真平衡（更新版）

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
(更新点心债表格并增加离岸动态)
作者 张金栋
路透上海8月12日 - 8.11汇改是人民币汇率市场化征程的重要跨越，当前人民币仍处于“补课”式调整中，短期贬值预期带来资本外流压力使得汇改推进面临一定阻碍。估计短期内将难再推有力度的汇改举措，更多的是对当前政策的修补和完善。
分析人士指出，由于贬值预期作为本轮汇改的“副产品”在一段时间内料会继续存在，行政管制不得不伴随左右确保供求基本稳定，而这延缓了企业和个人用汇需求的出清，因此如何突破资本流动“假平衡”，最终达到真平衡将为重点。
“去年汇改解决了过去10年以来都没办法解决的问题，尤其是中间价市场化和汇率只能升不能贬问题，”一位不愿具名的外资行人士如是说，“汇改后市场也越来越习惯双向波动，央行的干预也比汇改前少了很多。”
当然去年以来的很多改革都是为了配合人民币纳入SDR(特别提款权)，但汇改的冲击也超出了各方的预期，加上本身市场参与结构不够多元化等问题，人民币很快表现出强烈的单边贬值预期。而单边贬值预期又加剧资本流出压力，为应对贬值预期，行政管制就不得不出手。
分析人士也指出，人民币贬值不是问题，大问题是资本外流，这会引发各种资产泡沫破裂等一系列连锁反应，若资本不外流情况下人民币贬一贬是好事情，能释放掉一些压力。当然市场也能理解监管层的“良苦用心”，从操作层面看，行政管制措施也非常严格有效。
“这对市场有一定的引导管理的作用，尤其是面对资本外流的时候，可以控制外流的节奏。从整个国家角度来看，不是坏事，（资本流动）也不应该出现大起大落。”德国商业银行驻新加坡经济学家周浩称。
另一外资行人士也指出，当前即期购汇限制已经很严格，地方外管也有总量控制，远期方面估计也不会继续出台更严格的指导，“窗口指导直接把资本外流渠道切掉，简单粗暴，直接有效。”
那么在贬值压力较强情况下，继续推进资本项目开放，显然是不现实的， 预计更多的是在现有基础上继续培育市场双向波动预期，同时继续加大对资本流入的鼓励，以期达到资本流入与流出的基本平衡。
**假均衡，真均衡**
在行政管制措施下的资本流动均衡，应该是“假均衡”，但这种均衡亦应得到肯定，供求的相对稳定基础上才有可能培育汇率双向波动，然后根据情况以渐近的方式放松行政管制，最终实现真均衡。
若从一个更长的时间跨度去看，不仅行政管制措施会取消，估计当前的中间价定价机制也会进一步完善，甚至最后可能取消中间价，汇率波动可能不一定有G7货币那么大，但波动率肯定会在当前的基础上有明显进步。
“资本开放的问题，现在流入肯定是没问题，观察还是看流出吧，看会不会开口子，”华侨银行驻新加坡经济学家谢栋铭稍早前接受路透采访时表示，“从未来两三年的大方向来看，最终这些临时管制措施会逐渐调整，问题是临时多久。”
分析人士也指出，临时管制措施持续时间，估计还是要看中美经济相对强弱，人民币贬值预期下汇率大概调整到何种水平等，但至少不会在贬值预期比较强的时候退出这些措施。
“如果过一段时间，我们扛过这段艰难的时期，或者美国重新进入宽松周期，资本流动的方向是会发生变化的，还有如果人民币继续调整到有利于经济恢复的水平，经济转好了，贬值预期自然消退了，”三菱东京日联银行（中国）有限公司首席金融市场分析师李刘阳表示。
当前人民币表现偏弱，也跟之前美元强势的时候，人民币没有贬值有关。去年中国央行行长周小川提出人民币是在“补课”式的下跌，因为如果参照美元指数2014年以来的涨幅，人民币还是有一定的贬值空间，但跌幅也不是深不见底。
李刘阳认为，汇率的稳定性变好，市场波动率上升，临时管制措施都会慢慢取消；随着资本流动重新平衡，管制措施取消，离岸市场可能重新做活，人民币在海外的应用也会重新增加，国际化程度再度加深，“2020年IMF再次评估人民币的时候，可以给人家看到我们在进步。”
中国此前发布“十三五”规划（2016-2020年）就提出：“有序实现人民币资本项目可兑换，提高可兑换、可自由使用程度，稳步推进人民币国际化，推进人民币资本走出去。”
而中国央行最新发布的《2016年人民币国际化报告》也指出，未来人民币国际化的基础设施将进一步完善，经常项目人民币跨境使用将进一步扩大，人民币跨境投融资渠道将进一步拓宽，双边货币合作将继续稳步开展，人民币作为储备货币规模将进一步增加。
稍早前渣打公布的最新的6月人民币环球指数按月跌1.8%，主因跨境人民币支付再度下滑，该指数自去年8月汇率改革以来累计下跌近两成，同期在岸人民币兑美元亦录得6.5%的跌幅。
以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：
帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量
汇丰 18,501.5 52
交银 14,000.0 2
东方汇理 11,049.4 48
法巴 4,064.5 18
花旗 3,690.0 9
渣打 3,241.0 21
**本周市场动态**
--两位消息人士透露，按资产计中国第三大银行--农业银行获准于迪拜设立阿联酋人民币业务清算行；这是该行首次跻身人民币业务清算行。分析指出，此举将有助于增强中国和中东之间不断深化的经济关系。
-- 渣打公布最新的人民币环球指数，由5月的1,968点跌至6月的1,933点，按月跌幅1.8%。该指数自去年8月汇率改革以来累计下跌近两成，同期在岸人民币兑美元亦录得6.5%的跌幅。
--中国央行金融研究所姚余栋和谢怀筑撰文称，源于国际货币体系的内在缺陷，长期来全球流动性将进入一个相对紧缩长周期，而人民币即将加入SDR，逐渐成为占优货币。在全球流动性不足的前提下，人民币长期看有较大升值空间。
--中国人民银行表示，展望未来，人民币国际化的基础设施将进一步完善，经常项目人民币跨境使用将进一步扩大，人民币跨境投融资渠道将进一步拓宽，双边货币合作将继续稳步开展，人民币作为储备货币规模将进一步增加。(完)
(审校 杨淑祯/乔艳红)
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
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