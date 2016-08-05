中国汇率形成机制规则性、透明度和市场化水平进一步提高--货币网

路透北京8月5日 - 中国货币网周五刊发评论员文章称，在英国“脱欧”导致国际汇市剧烈波动、上市公司分红购汇和旅游留学购汇增加情况下，“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元汇率中间价形成机制经受住外部冲击考验，说明其规则性、透明度和市场化水平进一步提高。

文章指出，7月初，受英国“脱欧”导致的全球汇市波动、上市公司分红购汇和暑期旅游及留学购汇影响，美元走强和较为旺盛的外汇需求共同推动人民币汇率指数小幅贬值。7月中下旬，随着英国“脱欧”影响的减弱，国际汇市趋于平稳，外汇市场供求缺口也有所收窄，人民币汇率指数由贬转升。

“从7月全月看，人民币汇率指数有贬有升，总体仍保持了基本稳定。”文章称。

据货币网的统计，7月29日，CFETS人民币汇率指数为95.34，较6月末升值0.34%；参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为96.10和95.99，分别较6月末升值0.01%和0.24%。

而从人民币对美元双边汇率看，7月中间价小幅贬值0.30%，市场汇率小幅贬值0.17%。人民币兑美元汇率中间价继续按照“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的机制有序运行。

文章称，7月美元指数先升后贬，7月末较6月末变动不大，因此从全月来看人民币兑美元汇率中间价受一篮子货币汇率变化影响不大，7月人民币兑美元汇率中间价较上日收盘汇率累计贬值5个基点。

同时，受市场供求影响，人民币对美元收盘汇率较当日中间价累计贬值231个基点，主要是7月上旬上市公司分红购汇和旅游留学购汇的影响。7月中旬以后，人民币对美元收盘汇率较中间价双向浮动，外汇市场供不应求的局面有所改善。

中国央行行长周小川上月在成都举行的G20（20国集团）财长和央行行长会议上表示，中国将继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的人民币汇率形成机制，不断提高政策规则性和透明度，加强与市场沟通。（完）

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