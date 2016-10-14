分析：受外围影响人民币跌穿6.7元平台 汇价仍承压而波动加剧

作者 李文科/张金栋/孙琦子

路透北京10月14日 - 人民币兑美元频创逾六年新低，本周跌幅高达0.8%，但并未出现明显购汇恐慌，监管层亦意外容忍更大市场波动，汇价一度跌穿6.73。专家称，本轮贬值根源在海外，相较其他货币人民币跌幅算温和，且人民币供需基本面在改善，考虑到未来外围仍可能出现黑天鹅事件，人民币料呈较大震荡格局。

他们认为，英镑暴跌等外围风险事件加重全球避险情绪，给人民币汇率施加贬值压力。但波动尚属有限，而国际投资者近期有意增持人民币资产，若趋势持续，未来料缓冲贬值压力。

“汇率前景较难一言以蔽之，当前汇市波动触发因素比较复杂，很难做一种明显的趋势判断，总体说，风险厌恶情绪主导市场，波动呈现较大震荡态势。”中信银行总行金融市场部副总经理孙炜指出。

孙炜称，与部分发达国家和其他新兴市场国家货币横向比较，人民币在新的中间价形成机制的过滤作用下，波动相对较小。

汇丰银行中国有限公司副行长兼汇丰中国环球资本市场总监宋跃升亦称，现在汇率决定机制已经很明确，进入10月来看，人民币虽然失守6.7，但人民币对G7实际上已经走升。

从篮子货币看，中国对外经贸大学校长助理丁志杰强调，人民币正式加入SDR（特别提款权）后，尽管兑美元有点走弱，但人民币在SDR中的权重不降反升，显示人民币兑对篮子其他货币升值，在这个篮子里人民币总体是强势的。

从银行客户端看，最近整体偏购汇，人民币持续贬值，但并未现一边倒恐慌情绪，宋跃升称，人民币买入卖出趋于平衡，特别是机构投资者。且远期端看到购汇和结汇已经基本均衡，甚至结汇有时还稍多一些。

孙炜也指出，市场对人民币波动的接受度也在提高，当前美指偏强背景下，人民币汇率短线仍有压力，但不容易出现一次性大幅贬值，强势扭回来也不容易出现，剩下就是市场去找平衡。

人民币兑美元本周跌幅0.83%，为今年首周（下跌1.44%）之外最大单周跌幅。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。

**人民币资产墙外香**

不过，全球负利率和资产慌大背景下，尤其是人民币加入SDR之后，国际投资者近期有更为亲睐人民币资产的意向，这或成为未来人民币汇率的一股支撑力量。

“这两天我也在伦敦跟客户沟通，我能明显感觉到，中国资本项目开放，尤其是人民币加入SDR后，中国资本市场对海外投资者有很大的吸引力，很多投资者也很感兴趣怎么进入中国市场。”宋跃升向路透表示。

他并称，中国债券市场世界第二大，但外资参与率还不够。9月末外资持有的债券余额不到2%。从客户的供需关系来看，其对中国资本市场参与很有兴趣，特别是加入SDR之后。除了各国要将人民币储备调整到SDR相应比例之外，中国的资产投资回报率在全球范围来看还是比较高的。

“随着中国监管机构的开放进一步简化，我们有很大的信心，未来两年外资的参与比例可能提高到10%，会有很大的增加。”他强调，今年以来央行的所有努力之下，越来越多的资本流入，人民币汇率预期逐渐企稳平衡。

宋跃升解释称，银行间债券市场刚开放的时候，每个机构投资者都需要报批，拿额度，这个流程比较复杂，控制偏多，此后不断简化程序后，今年7月起国际投资者机投资的步伐在加快。

**未来承压但不会大跌，震荡格局可期**

人民币汇率一定是通过供给和需求反映的，中国较高经济增长以及国际投资者对人民币的亲睐的确将支撑人民币，但在全球经济复苏乏力前提下，美元加息预期，以及风险事件的爆发可能仍会令全球避险情绪高企，人民币汇率承压，且可能面临较大震荡。

丁志杰认为，由于人民币兑美元跌破6.7的关键的心理价位，引起了市场的一定的贬值预期，相比之前贬值预期是有些加大的，但看汇率不仅要看人民币兑美元双边汇率，同时也还要看人民币对一篮子货币的整体表现，这样才会避免发生错误的判断。

“未来还得看美元汇率走势，如果美元继续走强，人民币兑美元还会走弱，但总体来看，人民币对一篮子货币在未来一段时间会是稳定的。 ”丁志杰表示。

他强调，人民币贬值的预期加大，不管合不合理，肯定会加剧资本流出压力，所以对市场预期做出适当的引导是必要的，但关键是要沟通和引导。

宋跃升亦指出，811汇改以来，很明晰要走向完全市场化的双边波动的汇率形成机制，但这也不是一蹴而就的。市场会陆续理解汇率会双边波动，人民币更多参考一篮子货币，这个大的方向和目标不会改变。

渣打最新的报告称，中国对外贸易仍具竞争优势，这是支撑人民币不会持续贬值的一个重要论据，报告并调整长期人民币汇率预测，预计人民币对美元汇率走势将更趋平坦，2020年或达6.3-6.4元。（完）