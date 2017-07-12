人民币收涨逾百点至当月新高 市场关注叶伦听证演说

路透上海/北京7月12日 - 人民币兑美元即期周三收涨逾百点至当月新高，一改窄幅区间横盘走势，中间价升至一周新高。交易员称，受美元指数大幅回落提振，离、在岸人民币跟随上行；购汇力量有所减弱，也有机构自发结汇，但仍需大行提供美元流动性。市场关注美联储主席叶伦半年度听证演说。

他们并表示，美元转弱，新中间价定价机制抑制顺周期的作用更明显，这会继续动摇持汇企业和个人的持汇意愿；近期市场也逐步将焦点转向非美国家央行的货币紧缩政策，如果美联储不能在紧缩政策上给出更清晰的信号，美元后续或面临更大的跌势。

“美元指数比较弱，今天购汇不是特别多，但也比结汇多，还需要大行提供流动性。”一中资行交易员称，“大行也在掉期做buy/sell回补流动性。”

亦有中资行交易员表示，美元走弱，结汇也没那么多了，至于后面向下的动能不能持续，还要看美指的情况。

中国金融时报周三头版文章援引专家建议称，下一阶段中国汇改应进一步扩大人民币汇率的浮动区间，进一步减少政府对外汇市场的干预。

全球汇市方面，美元兑日圆周三下跌，回吐部分近期涨幅，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦发表国会证词陈述前，投资者离场观望。

“叶伦证词仍是今天主要的事件风险，但我们仍乐观看待美元前景，做多美元兑英镑是执行此一看法的最佳方式，”伦敦RBC Capital Markets汇率策略主管Adam Cole表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.7875 6.8 0.18%

中间价 6.7868 6.7983 0.17%

成交额 244亿美元 272.48亿美元

日内波动幅度(pips) 81 日低6.7943 日高6.7862

今年以来升贬幅度 2.39%

2005年汇改以来升贬幅度 21.94%

一年期美元/人民币掉期 978

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.792 6.7988

一年期NDF 6.945 6.954

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7887；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7808、5.983和8.7038。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）