人民币早盘放量再升百点 逢低购汇需求旺盛但波幅收窄

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海11月29日 - 人民币兑美元即期周二早盘跟随中间价再升百点，但波幅较之前明显收窄。交易员称，美元指数小幅调整略缓和人民币贬值压力，但客盘却视此为购汇时机，大行则在6.8920元附近提供充足美元流动性，短期市场表现或继续紧贴中间价。
他们并表示，在岸汇价持稳，离岸CNH做空动能逐渐退却，两地价差持续收敛；由于有效波动狭窄，不排除部分机构参与倒量，致成交明显放量。监管层周日发声后是否改变汇率管理方式还未知，重点仍关注美元指数表现和大行态度。
“和昨天差不多，大家还是比较谨慎一点的，（美元兑人民币）在20（6.8920）附近阻力比较强的，...美元指数前期涨得有点太快了，市场预期12月加息都差不多百分之百了，还想怎样。”一外资行交易员称。
北京时间11:42，人民币兑美元即期报6.8923元，上日收报6.9022元，夜盘终报6.9083元。今日人民币兑美元中间价报6.8889元，上日中间价为6.9042元。人民币兑美元即期成交额为171.88亿美元，上日半日为120.73亿美元。
全球汇市方面，美元周二维持疲态，因美国公债收益率脱离数月高位；本周石油输出国组织(OPEC)会议前油价走势波动，抑制了投资者的风险偏好。
投资人关注周二稍晚出炉的美国第三季国内生产总值(GDP)数据和消费者信心及消费数据，作为交投指引。美国11月就业报告将于周五发布。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.084元, 上日尾盘为7.105元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.9144元, 上一交易日尾盘报6.926元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.892，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3038、6.1493和8.5418。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。