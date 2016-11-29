人民币早盘放量再升百点 逢低购汇需求旺盛但波幅收窄

路透上海11月29日 - 人民币兑美元即期周二早盘跟随中间价再升百点，但波幅较之前明显收窄。交易员称，美元指数小幅调整略缓和人民币贬值压力，但客盘却视此为购汇时机，大行则在6.8920元附近提供充足美元流动性，短期市场表现或继续紧贴中间价。

他们并表示，在岸汇价持稳，离岸CNH做空动能逐渐退却，两地价差持续收敛；由于有效波动狭窄，不排除部分机构参与倒量，致成交明显放量。监管层周日发声后是否改变汇率管理方式还未知，重点仍关注美元指数表现和大行态度。

“和昨天差不多，大家还是比较谨慎一点的，（美元兑人民币）在20（6.8920）附近阻力比较强的，...美元指数前期涨得有点太快了，市场预期12月加息都差不多百分之百了，还想怎样。”一外资行交易员称。

北京时间11:42，人民币兑美元即期报6.8923元，上日收报6.9022元，夜盘终报6.9083元。今日人民币兑美元中间价报6.8889元，上日中间价为6.9042元。人民币兑美元即期成交额为171.88亿美元，上日半日为120.73亿美元。

全球汇市方面，美元周二维持疲态，因美国公债收益率脱离数月高位；本周石油输出国组织(OPEC)会议前油价走势波动，抑制了投资者的风险偏好。

投资人关注周二稍晚出炉的美国第三季国内生产总值(GDP)数据和消费者信心及消费数据，作为交投指引。美国11月就业报告将于周五发布。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.084元, 上日尾盘为7.105元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.9144元, 上一交易日尾盘报6.926元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.892，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3038、6.1493和8.5418。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）