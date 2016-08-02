人民币连六日收升扭转早盘跌势 受日圆等非美货币上涨带动

路透上海/北京8月2日 - 人民币兑美元即期周二较上日收盘价连六日收升，但中间价跌近180点结束五连升。交易员称，客盘仍有一定购汇需求，但大行在合适点位继续提供流动性；午后受日圆等非美货币上涨带动，人民币扭转早盘跌势微幅收涨。

他们并指出，近期中间价基本遵循定价机制，8月是传统交易淡季，汇价容易因流动性问题出现短暂波动，但并不代表趋势；预计要美国总统大选、人民币加入SDR（特别提款权）等重大事件落定之后，汇市才会有新的方向。

“午后日圆涨得蛮多，澳元也涨了，美元指数大幅下挫，带动人民币即期上涨，主要是自营盘推动的。”一股份行交易员称，“因为购汇有限制，近期客盘惜售（美元）结汇比较少，购汇的需求也不能完全释放。”

另有外资行交易员表示，最近日圆变动较大，间接影响人民币。现在很多国际市场参与者休假，流动性比较薄，容易大涨大跌，而人民币仍以区间波动为主。

全球汇市方面，欧元兑美元周二逾一个月来首次升破1.12，而澳洲央行降息也未能削弱澳元，因暗淡的美国GDP数据继续拖累美元。

日圆触及三周最高，兑美元自7月初以来首次突破102日圆。此前日本内阁批准了13.5万亿日圆的新财政措施。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.11%至94.89；SDR篮子指数微跌至95.6，BIS篮子指数微跌至95.44。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6389 6.639 0.00%

中间价 6.6451 6.6277 -0.26%

成交额 208.52亿美元 213.16亿美元

日内波动幅度(pips) 115 日低6.6495 日高6.638

今年以来升贬幅度 -2.19%

2005年汇改以来升贬幅度 24.67%

一年期美元/人民币掉期 657

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6441 6.6467

一年期NDF 6.792 6.7855

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6414；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）