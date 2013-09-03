人民币收低 继续在6.12核心关口附近盘整

* 人民币即期收低

* 中间价微跌，为近三周低位

* 即期波动中枢仍在6.12

* 超级稳定的中间价维稳即期市场

路透北京9月3日 - 人民币兑美元即期周二收低。国际市场上美元指数触及一个月高点，人民币中间价顺势低开至近三周低位，令人民币失守6.12元核心关口，市场交投谨慎，继续围绕该强阻力位窄幅震荡。

交易员表示，尽管美元指数大涨，其他亚洲货币动荡，但人民币汇率受外围市场影响较弱，依然一枝独秀，强势盘踞在6.12位置附近，而中国最近公布的PMI以及FDI等数据相对靓丽，均对人民币汇率升值形成支撑。

“昨天尾盘和今天早上应该都是油盘出手购汇，...市场又到了6.12上方了。”上海一股份行交易员称。

一外资行交易员称，外围市场的动荡让人民币汇率更没有方向，而超级稳定的中间价亦让人民币继续维稳，6.12仍然是关键的心理位置，亦是最近市场的震荡核心。

“现在市场上就是没有方向，6.12就是关键震荡核心，上也上不去，下也下不来多少。”上述交易员称。

中国8月官方非制造业PMI(采购经理人指数)虽较前月下降但幅度不大，包括新订单和从业人员在内的主要分项指数明显改善，显示非制造业仍保持较强的增长动力。而汇丰中国8月制造业PMI回升至荣枯线上方，与初值一致，这与稍早公布官方PMI一道，印证中国制造业近期出现好转迹象。

东京汇市日圆兑美元周二接近一个月低点，全球制造业浮现新的回暖迹象提振市场冒险意愿，致使日圆全线走跌。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1206 6.1196 -0.02%

中间价 6.1718 6.1702 -0.03%

成交额 128亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.86% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 30 6.1187 6.1217

2013年来即期升贬值幅度 1.79%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间21:04 今日 上日

1年期NDF 6.2348/85 6.2300

CNH即期 6.1145/57 6.1127

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/林高丽)

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