人民币中间价首破6.15元创新高

* 人民币即期冲高回落后近收平

* 中间价首破6.15元创历史新高

* 市场供需平衡波动较小，影响较短暂

* 中间价本月以来升幅达0.38%

* 中间价与市场价差距缩窄

(新增收盘报价)

路透北京9月23日 - 人民币兑美元即期周一冲高回落后最终近乎收平，继续稳守在6.12元。美元指数在中秋假期间走软后，中间价顺势高开82个点子至6.1475元，创汇改来新高，但即期以高开呼应后涨幅即快速收窄，多数时间走势平稳，最终收平。

上海一股份行交易主管说，“和节前没什么区别，今天中间价高开近百个点子，但看到大家还是很冷静，市场也没什么波动。”他认为，美元指数走低后中间价高开也是正常的，且感觉市场多空势力还是比较均衡，令市场保持平稳。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，中间价调整往往有央行短期调整的意图，但留意看看，会发现再过几天中间价会慢慢再调整下来。

“一段时间的中间价或者说一段时间的人民币汇率才更说明问题，而不是说单日（的变动）。现在每次只要中间价升、肯定就是新高了，所以不要把焦点更多放在新高上，看看比年初的升值幅度就知道了。”他表示。

最近一个多月以来，市场交易价基本稳定在6.12附近窄幅波动，有市场人士据此判断汇市已经达到相对均衡水平，为进一步市场化汇率改革提供时机，但亦有交易人士称此间有疑似监管层强势干预，令市场恒稳。

虽然中间价本月以来共升值234个点子或0.38%，即期汇率却没有明显涨幅，这使得中间价与市场价的差距进一步缩窄，较之本月初时约500个点子，该点差目前已经缩至不足300个点子。今年以来中间价共升值达2.24%，即期汇率同期则升值约1.82%。

国际市场中英镑兑美元和欧元周一上涨，因市场愈发预期在经济展现全面复苏迹象之时，英国央行会尽早收紧政策。

汇丰(HSBC)/Markit周一公布汇丰9月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值升至51.2的六个月高位，已经是连续第二个月处于荣枯线上方。上月终值为50.1。

上周五，美联储官员的部分言论仍令投资者对其开始缩减购债的时间毫无头绪。而圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，如果通胀和失业数据提供支持，美联储仍可能在10月会议上决定开始削减购债规模。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以

及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1210 6.1212 0.00%

中间价 6.1475 6.1557 0.13%

成交额 194亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.51% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 50 6.1160 6.1210

2013年来即期升贬值幅度 1.79%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:54 今日 上日

1年期NDF 6.1870/00 6.1930

CNH即期 6.1124/28 6.1099

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯)

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