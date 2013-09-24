人民币收盘持平 交易额创近四个月高位

* 人民币即期收平，交易额创5月底以来新高

* 中间价自周一纪录新高位置回落

* 中间价对市场影响力式微

* 市场供需平衡，波动区间狭窄

* 市场基本一致预期短期汇市仍固守6.12元

(更新收盘报价并新增评论)

路透北京9月24日 - 人民币兑美元即期周二收盘持平。汇价保持窄幅振荡，但成交额创下5月底以来新高。中间价自上日创下的纪录高位小幅回落，不过交易员指出，中间价目前对市场的引导作用很弱，市场预期很稳定，令即期继续固守在6.12元附近。

最近一个多月的中间价对市场引导作用转弱，无论中间价涨还是跌，即期汇价都稳坐6.12元附近，尤其是进入9月以来，中间价连续升值，并屡创纪录新高，但市场价稳如泰山。

华东一股份行交易员表示，客盘结汇一直不少，但近期购汇也在增多。上周听说有石油企业购汇，十一长假前也有企业集中购汇的需求，可能是造成成交额上升的原因。

北京一国有银行交易员指出，最近客盘比较稳定，没有太大变化，结购汇力量较均衡，大家的预期也就相对一致，中间价和市场价之间价差缩窄，也是印证了这一预期。而境外盘作为完全充分的市场，现在两个市场价格趋近，也是判断市场企稳的一个方面。

“如果预期升值，结汇盘会很多，但目前没有看到这样的现象。”该交易员指出，年内看人民币即使升值的话，空间也不会太大，年内估计还是呈现双边波动。

上海一股份制行交易员强调，CNH和CNY之间价差这几天有所缩窄，估计是套利行为所致，目前境内汇率维稳的预期趋于一致，刺激套利盘出现，从而导致离岸市场价格跟CNY价格靠拢。

今年以来中间价共升值达2.2%，即期汇率同期则升值约1.8%。

全球汇市中欧元兑美元周二上涨，不过在欧洲央行表示准备采取更多措施以维持市场利率在低位后，涨势可能会受到抑制。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1210 6.1210 0.00%

中间价 6.1485 6.1475 -0.02%

成交额 226亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.48% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 22 6.1190 6.1212

2013年来即期升贬值幅度 1.79%

1年期美元/人民币掉期升水 800

离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日

1年期NDF 6.1910/75 6.1930

CNH即期 6.1151/58 6.1105

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/张喜良)

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