人民币收贬 长假前结购汇持续升温

* 人民币即期收跌，尾盘购汇再次出击

* 中间价中止前两日弱势后走升，距离历史高点仅一步

* 十一长假前结购汇持续升温，成交额处于数月来高位

* 但整体结购汇仍相对均衡，预计汇市整体格局维稳

(新增评论和收盘报价)

路透北京9月26日 - 人民币兑美元即期周四收跌，与中间价小幅上扬相左，主因尾盘购汇再次浮现。临近十一长假，结购汇持续升温，全天交易额达到220亿美元，为最近数月来的较高位置，尤其是午后购汇盘再次出击，市场价逆转早盘升势而以收跌告终，最终回守6.12元。

交易员称，临近月末，加上长假因素，今日结购汇盘非常多，尤其是临近收盘，一家中资大行购汇盘涌出，推动市场价最终回守6.12元。

“快过节了，无心交易。...客盘量挺大的，但也比较均衡，没形成什么方向。”上海一股份制行交易员称。

中间价中止此前两天弱势后小幅上扬，距离汇改后的新高价位仅一步之遥。另一家股份制行交易员称，汇市延续此前已维持一个多月的维稳行情，尽管中间价跟随隔夜美元小幅上升，但交易价仍无动于衷，继续在6.12元附近窄幅波动。

前述交易员并称，最近的行情证明，汇市很难往下，也不会往上走，基本上就在这个位置盘整，而交易价格维稳，交易价格与中间价距离拉窄，以及CNY和CNH价格趋近这些现象都应该符合监管层的意愿。

他并称，汇市应该会继续持稳，下一步要关注的就是十八届三中全会了。

全球汇市中美元兑日圆周四在欧洲盘上涨，因据闻日本政府可能进一步祭出公司税改革举措，这推升美元，尽管美国预算僵局抑制美元兑其他货币走势。。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及

离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1214 6.1200 -0.02%

中间价 6.1477 6.1497 0.03%

成交额 220亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.47% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 30 6.1185 6.1215

2013年来即期升贬值幅度 1.78%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:58 今日 上日

1年期NDF 6.1949/83 6.1950

CNH即期 6.1178/92 6.1163

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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